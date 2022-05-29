مواجهة محتملة بين ريال مدريد وليفربول.. كل ما تريد معرفته عن دوري أبطال أوروبا 2022/2023

قد تكون الجماهير على موعد جديد بين ريال مدريد البطل ووصيفه ليفربول في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل 2022/2023.

وتغلب ريال مدريد 1/0 على ليفربول، يوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021/2022 سجله فينيسيوس جونيور في الدقيقة 59، ليجدد الملكي فوزه على الريدز بعد 4 سنوات من تفوقه 3/1 في نهائي 2017/2018.

🗣 فلورنتينو بيريز رئيس نادي #ريال_مدريد: الأن بدأ العمل من أجل التتويج بالخامسة عشر #ريال_مدريد_ليفربول #ليفربول pic.twitter.com/iRJUo7UpIq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 29, 2022

وسيكون ليفربول في التصنيف الثاني بدوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، مع: برشلونة، وأتلتيكو مدريد، وإشبيلية، وتشيلسي، وتوتنهام، ويوفنتوس، ولايبزيغ.

في حين استفاد أياكس أمستردام، بطل الدوري الهولندي، من فوز ريال مدريد على ليفربول في النهائي، وصعد إلى التصنيف الأول إلى جانب ريال مدريد بطل دوري الأبطال والليغا، ومانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، وبايرن ميونخ بطل الدوري الألماني، وميلان بطل الدوري الإيطالي، وباريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، وبورتو بطل الدوري البرتغالي، وآينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2022/20253 في إسطنبول، يوم 10 يونيو 2023.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإنه لو فاز ليفربول على ريال مدريد في النهائي، أمس السبت، فإن أياكس، الذي سيدربه الفريد شرودر، كان سيشارك في البطولة في التصنيف الثالث، لأن ليفربول سيكون وقتها في التصنيف الأول بصفته بطل النسخة الأخيرة.

ومن المقرر أن تُجرى قرعة دور المجموعات للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، يوم الخميس 25 أغسطس في إسطنبول، حيث من الممكن أن يلعب ريال مدريد والبطل ووصيفه ليفربول في مجموعة واحدة.

وفي دور المجموعات لا يمكن أن يتواجد فريقان من نفس الدولة في مجموعة واحدة، كما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ منع مواجهة أندية روسية وأوكرانية بسبب الحرب بين البلدين.

🗣 فلورنتينو بيريز رئيس نادي #ريال_مدريد : أنشيلوتي يُشبه ريال مدريد .. هو الوحيد الذي فاز بأربع بطولات أوروبية.. والوحيد الذي توج بلقب الدوريات الخمسة الكبرى. #ريال_مدريد_ليفربول #ليفربول_ريال_مدريد #ليفربول pic.twitter.com/GepIc4fuyo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 29, 2022

وسيتواجد في التصنيف الثالث أندية إنتر ميلان، ونابولي، وبروسيا دورتموند، وباير ليفركوزن، وسبورتينغ لشبونة، وريد بول سالزبورغ، وشاختار دونيتسك، ما يعني أن مجموعة واحدت قد تضم ريال مدريد، وليفربول، ونابولي، أو إنتر ميلان أو بروسيا دورتموند.

في حين تأكد تواجد سلتيك كلوب بروج في التصنيف الرابع.

البداية قبل أسبوع

وسيتم تقديم مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022/2023 مدة أسبوع، وستبدأ، في 6 سبتمبر، بسبب كأس العالم 2022 في قطر (بين 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر) على أن تنتهي مرحلة المجموعات، يوم 8 نوفمبر 2022.

وفيما يلي مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا للموسم 2022/2023:

مرحلة المجموعات: 6 و7 و13و14 سبتمبر، و4 و5 و25 و26 أكتوبر، و7 و8 نوفمبر.

دور الـ16: 14 و15 و21 و22 فبراير، و7 و8 و14 و15 مارس، 11 و12 و18 و19 أبريل.

دور الـ8: 1 و4 و11 و12 أبريل.

نصف النهائي: 9 و10 و16 و17 مايو.

المباراة النهائية: 10 يونيو.

