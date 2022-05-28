غموض حول صديقة مبابي بعد ظهوره برفقة فتيات خلال الإجازة

أثار كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان جدلًا بشأن صديقته عقب ظهوره في رحلة بحرية مع عدة فتيات على هامش حضوره مهرجان كان السينمائي.

ويستمتع مهاجم موناكو السابق مبابي بمتابعة مهرجان كان السينمائي بصحبة صديقه وزميله المغربي أشرف حكيمي الذي يحضر فعاليات المهرجان أيضًا.

واحتفل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا مع أصدقائه بنجاحه بقيادة سان جيرمان للقب الدوري الفرنسي إلى جانب تجديد عقده الضخم الذي تبلغ قيمته 500 مليون جنيه إسترليني.

مبابي يظهر للمرة الأولى برفقة فتيات خلال إجازته (صور) https://t.co/3NAmOndwC8 pic.twitter.com/y2ZYmedlIx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 27, 2022

ويتضمن عقده مكافأة قدرها 250 مليون جنيه إسترليني لمجرد توقيع التمديد حتى عام 2025 ثم 85 مليون جنيه إسترليني سنويًا – أو 1.6 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع بعد الضريبة.

وبدأ مبابي مسيرته الاحترافية مع نادي موناكو في العام 2015، عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا فقط، وهو الآن أحد الفائزين بكأس العالم مع فرنسا، ويقال إن قيمته السوقية الحالية تبلغ حوالي 160 مليون دولار.

لكن بعد تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025 بمبالغ مالية ضخمة زاد الحديث عن علاقاته النسائية، خاصة مع ظهوره مع عدة فتيات خلال رحلة بحرية على يخت في البحر المتوسط في مدينة كان الفرنسية خلال حضوره فعاليات المهرجان السينمائي الشهير.

وكانت أليسيا أيليس أول فتاة ارتبط بها مبابي، إذ إن الفائزة بلقب ملكة جمال فرنسا 2017 ارتبطت لفترة مع مبابي المولود في نفس العام، لكنه في نهاية 1998 عكس أليسيا أيليس المولودة، في 21 أبريل/نيسان 1998، في فور دو فرانس بفرنسا.

واكتسبت أيليس المزيد من الشعبية عندما قيل إنها كانت على علاقة مع مبابي. لقد كانا معًا لفترة طويلة الآن ولكن بطريقة ما تأكدا من إبقاء علاقتهما بعيدًا عن الأضواء.

وظهرت العلاقة للعلن لأول مرة عندما شوهدت أليسيا أيليس وهي تشجع كيليان خلال نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، ومنذ ذلك الحين شوهدت وهي تحضر العديد من مباريات باريس سان جيرمان لمؤازرة النجم الشاب لكن لم تتأكد هذه العلاقة الرسمية.

تاريخ بدء العلاقة

لم تنشر أليسيا أبدًا أي صور مع مبابي، وغالبًا ما تكون صورها فردية على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالمثل حرص مبابي على ذلك، حيث ينشر صورًا من تدريبات الفريق أو إنجازاته.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مبابي ارتبط بصديقته أليسيا أيليس بعد أن عرفه زميله بالمنتخب الفرنسي بنغامين بافارد بأليسيا، وقد ارتبطا مع نحو 3 سنوات.

وأليسيا أيليس عارضة أزياء شهيرة، وبدأت حياتها المهنية في عرض الأزياء في وكالة Mannky’n في جويانا، وفي وقت لاحق فازت بلقب ملكة جمال فرنسا 2017 بعدما مثلت غيانا الفرنسية في 2016.

وكانت أليسيا أيليس أول ملكة جمال لغيانا الفرنسية توجت فيما بعد بلقب ملكة جمال فرنسا، كما أنها أيضًا نشطة جدًا على ”إنستغرام“ ويساعدها في البقاء على اتصال مع معجبيها في جميع أنحاء العالم.

قصة حب مع إيما سميت

في نهاية العام 2021، دخلت عارضة أزياء أخرى تبلغ من العمر 24 عامًا ذات عينين خضراوين في حياة مبابي، إنها إيما سميت التي حضرت إحدى مباريات باريس سان جيرمان، وجلست مع النجم الشاب لتطفو على السطع عدة شائعات بشأن ارتباطهما عاطفيًا.

ومع ذلك، نفت إيما نفسها وجود علاقة غرامية مع لاعب كرة القدم في العديد من المقابلات، وحددت علاقة الصداقة بينهما، بينما لم يدل مبابي بأي تصريحات بخصوص ذلك، لكن هل يمكن أن يكون لقلبه علاقة برفض انتقاله إلى ريال مدريد والبقاء في باريس؟