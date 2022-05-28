الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب ستاد فرنسا أو سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس لمتابعة المباراة المرتقبة التي تجمع ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ريال مدريد وليفربول وكافة التفاصيل المتعلقة بمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM بتعليق حفيظ دراجي، وbeIN SPORTS 2 PREMIUM بتعليق خليل البلوشي.

محمد صلاح: أنا أفضل لاعب في العالم وأريد الثأر من ريال مدريد https://t.co/oSSK2tgeqZ pic.twitter.com/AapevGXy7l — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 28, 2022

ماذا يقول التاريخ؟

يلتقي ريال مدريد منافسه ليفربول للمرة الثالثة في نهائي دوري أبطال أوروبا وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ البطولة أن يتكرر نهائي بين فريقين 3 مرات.

وكان اللقاء الأول في نهائي دوري الأبطال بين الفريقين في نسخة 1981 وفاز ليفربول 1/0 سجله آلان كينيدي، ثم تقابلا في نهائي نسخة 2018 وفاز ريال مدريد بنتيجة 3/1 بعدما وقع على أهداف الملكي كريم بنزيمة وسجل غاريث بيل ”هدفين“ وأحرز ساديو ماني هدفا للريدز.

ويخوض ريال مدريد نهائي دوري الأبطال للمرة الـ 17 في تاريخه بعدما حقق اللقب 13 مرة آخرها عام 2018 بينما يخوض ليفربول النهائي العاشر وحصد اللقب 6 مرات آخرها عام 2019.

وتقابل الفريقان بعيدا عن نهائي دوري الأبطال في ثمن نهائي دوري الأبطال 2009 وتأهل ليفربول بالفوز بنتيجة 1/0 في إسبانيا و4/0 في إنجلترا.

وتجدد الموعد في مرحلة المجموعات بنسخة 2014 وفاز ريال مدريد في إنجلترا بنتيجة 3/0 وفي إسبانيا بنتيجة 1/0.

وكان اللقاء الأخير في ربع نهائي نسخة 2021 وصعد ريال مدريد بفوزه بنتيجة 3/1 في إسبانيا وتعادله دون أهداف في إنجلترا.

ويدور صراع تكتيكي مثير خارج الخطوط بين الإيطالي كارلو أنشيلوتي صاحب الـ62 عاما المدير الفني لريال مدريد والألماني يورغن كلوب الذي يبلغ 54 عاما المدير الفني لفريق ليفربول.

وتقابل أنشيلوتي وكلوب في 10 مناسبات،، ويتفوق أنشيلوتي برصيد 4 انتصارات مقابل 3 لكلوب و3 تعادلات.

وواجه أنشيلوتي فريق ليفربول 16 مرة حقق خلالها 8 انتصارات وتعادل 3 مرات وتلقى 5 خسائر، وقاد المدرب الإيطالي المخضرم 5 أندية في مواجهاته ضد ليفربول وهي ميلان ونابولي الإيطاليان وتشيلسي وإيفرتون الإنجليزيان بجانب ريال مدريد.

وواجه كلوب فريق ريال مدريد 9 مرات وحقق 3 انتصارات وتعادل مرتين وتلقى 4 خسائر من بينها 3 لقاءات مع ليفربول و6 مباريات مع بروسيا دورتموند الألماني.

الطريق إلى باريس

تصدر ريال مدريد المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة بواقع 5 انتصارات وهزيمة وحيدة على يد شيريف المولدوفي، كما تصدر ليفربول المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة.

وفي دور الستة عشر، تخطى ريال مدريد عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي بعد الخسارة في باريس بنتيجة 0/1 ثم الفوز في مدريد بنتيجة 3/1، في حين تجاوز ليفربول عقبة إنتر ميلان الإيطالي بعد الفوز في إيطاليا بنتيجة 2/0 والخسارة في إنجلترا بنتيجة 0/1.

وفي دور الثمانية، أقصى ريال مدريد حامل اللقب تشيلسي الإنجليزي بعد الفوز في إنجلترا بنتيجة 3/1 والخسارة في إسبانيا بنتيجة 2/3 / أما ليفربول فتخطى عقبة بنفيكا البرتغالي بعد الفوز بنتيجة 3/1 في البرتغال والتعادل في إنجلترا بنتيجة 3/3.

وفي نصف النهائي، حسم ريال مدريد صعوده للنهائي بسيناريو مجنون بعدما خسر في إنجلترا أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3/4 ثم حول تأخره بهدف لفوز بنتيجة 3/1 في إسبانيا في 5 دقائق.

وصعد ليفربول على حساب فياريال الإسباني بعد الفوز بإنجلترا بنتيجة 2/0 والتغلب في إسبانيا بنتيجة 3/2.

ريال مدريد.. وأسلحة أنشيلوتي

يتطلع ريال مدريد لحسم اللقب خاصة أنه قطع مشوارا طويلا ومثيرا تجاوز خلاله تشيلسي حامل اللقب وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، وكان هذا الثلاثي مرشحا بقوة للتتويج باللقب.

وقال كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال مدريد في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن فريقه قدم موسما قويا واستحق التأهل للمباراة النهائية لدوري الأبطال كما أن لاعبيه يدركون جيداً أهمية هذه المباريات وكيفية خوضها.

نهائي دوري أبطال أوروبا.. نقاط القوة والضعف في ليفربول وريال مدريد https://t.co/RWPFpPCoUF pic.twitter.com/604UGkv8H8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 27, 2022

وتناول لاعبو ريال مدريد في تصريحاتهم الرد على ما ذكره محمد صلاح نجم ليفربول بأنه يتطلع لمواجهة ريال مدريد للثأر من خسارة لقب 2018 فالبعض رفض نغمة الثأر مثل كريم بنزيما بينما دخل البعض في سجال وحرب تصريحات مع صلاح مثل فيدي فالفيردي وكاسيميرو.

ويعتمد ريال مدريد على تشكيلة تضم على الأرجح تيبو كورتوا لحراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع إيدير ميليتاو وناتشو فيرنانديز أو دافيد ألابا وداني كارفخال وفيرلاند ميندي.

ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره توني كروس ولوكا مودريتش ويمينا فيديريكو فالفيردي ويسارا فينسيوس جونيور، وفي الهجوم كريم بنزيما.

ساديو ماني يعلق على إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد https://t.co/Dn75mMyGUe pic.twitter.com/Q1EsbsudUd — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 27, 2022

ليفربول.. وأفكار كلوب

يدخل ليفربول النهائي باحثا عن تعويض جماهيره بعد خسارة لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم في الجولة الأخيرة لصالح مانشستر سيتي.

وقال يورغن كلوب المدير الفني لليفربول في المؤتمر الصحفي إن الخبرة والتاريخ يرجحان كفة ريال مدريد خاصة أنه جاء من ظروف صعبة وتأهل بعد مواقف في قمة الصعوبة ولكن كرة القدم في النهاية لا تعترف سوى بما يقدمه الفريقان في الملعب.

ويعتمد ليفربول على تشكيلة تضم حارس المرمى أليسون باكير، وأمامه رباعي الدفاع فيرجيل فان ديك وجويل ماتيب وألكسندر أرنولد وأندري روبرتسون.

ويقود خط الوسط فابينيو وبجواره تياغو ألكانتارا وجوردان هندرسون، وفي الهجوم محمد صلاح وساديو ماني ولويس دياز.

وقال هاني رمزي، نجم فيردر بريمن الألماني الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة ستكون خارج التوقعات خاصة أن ريال مدريد كسر قاعدة التوقعات في مواجهاته السابقة وأقصى منافسين كبارا بفضل خبرات لاعبيه.

وأشار إلى أن ليفربول يعيش موسما مميزا ويقدم مستويات كبيرة ولكن اللقاء لن يكون سهلا على الفريقين، مؤكدا أن حديث محمد صلاح عن الثأر أمر ليس غريبا عن كرة القدم، وهناك العديد من اللقاءات التي تحدث اللاعبون قبلها عن هذه النغمة وأبعاد أخرى، وهذه هي متعة كرة القدم.