الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب ستاد فرنسا أو سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس لمتابعة المباراة المرتقبة التي تجمع ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ريال مدريد وليفربول وكافة التفاصيل المتعلقة بمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM بتعليق حفيظ دراجي، وbeIN SPORTS 2 PREMIUM بتعليق خليل البلوشي.

ماذا يقول التاريخ؟

يلتقي ريال مدريد منافسه ليفربول للمرة الثالثة في نهائي دوري أبطال أوروبا وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ البطولة أن يتكرر نهائي بين فريقين 3 مرات.

وكان اللقاء الأول في نهائي دوري الأبطال بين الفريقين في نسخة 1981 وفاز ليفربول 1/0 سجله آلان كينيدي، ثم تقابلا في نهائي نسخة 2018 وفاز ريال مدريد بنتيجة 3/1 بعدما وقع على أهداف الملكي كريم بنزيمة وسجل غاريث بيل ”هدفين“ وأحرز ساديو ماني هدفا للريدز.

ويخوض ريال مدريد نهائي دوري الأبطال للمرة الـ 17 في تاريخه بعدما حقق اللقب 13 مرة آخرها عام 2018 بينما يخوض ليفربول النهائي العاشر وحصد اللقب 6 مرات آخرها عام 2019.

وتقابل الفريقان بعيدا عن نهائي دوري الأبطال في ثمن نهائي دوري الأبطال 2009 وتأهل ليفربول بالفوز بنتيجة 1/0 في إسبانيا و4/0 في إنجلترا.

وتجدد الموعد في مرحلة المجموعات بنسخة 2014 وفاز ريال مدريد في إنجلترا بنتيجة 3/0 وفي إسبانيا بنتيجة 1/0.

وكان اللقاء الأخير في ربع نهائي نسخة 2021 وصعد ريال مدريد بفوزه بنتيجة 3/1 في إسبانيا وتعادله دون أهداف في إنجلترا.

ويدور صراع تكتيكي مثير خارج الخطوط بين الإيطالي كارلو أنشيلوتي صاحب الـ62 عاما المدير الفني لريال مدريد والألماني يورغن كلوب الذي يبلغ 54 عاما المدير الفني لفريق ليفربول.

وتقابل أنشيلوتي وكلوب في 10 مناسبات،، ويتفوق أنشيلوتي برصيد 4 انتصارات مقابل 3 لكلوب و3 تعادلات.

وواجه أنشيلوتي فريق ليفربول 16 مرة حقق خلالها 8 انتصارات وتعادل 3 مرات وتلقى 5 خسائر، وقاد المدرب الإيطالي المخضرم 5 أندية في مواجهاته ضد ليفربول وهي ميلان ونابولي الإيطاليان وتشيلسي وإيفرتون الإنجليزيان بجانب ريال مدريد.

وواجه كلوب فريق ريال مدريد 9 مرات وحقق 3 انتصارات وتعادل مرتين وتلقى 4 خسائر من بينها 3 لقاءات مع ليفربول و6 مباريات مع بروسيا دورتموند الألماني.

الطريق إلى باريس

تصدر ريال مدريد المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة بواقع 5 انتصارات وهزيمة وحيدة على يد شيريف المولدوفي، كما تصدر ليفربول المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة.

وفي دور الستة عشر، تخطى ريال مدريد عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي بعد الخسارة في باريس بنتيجة 0/1 ثم الفوز في مدريد بنتيجة 3/1، في حين تجاوز ليفربول عقبة إنتر ميلان الإيطالي بعد الفوز في إيطاليا بنتيجة 2/0 والخسارة في إنجلترا بنتيجة 0/1.

