صحف رياضية: نهائي سوبر.. ريال مدريد أنشيلوتي يتحدى ليفربول كلوب.. وليفاندوفسكي متفائل

شكل نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، الذي يقام اليوم السبت على ملعب فرنسا في باريس، العنوان الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بمصير السنغالي ساديو ماني والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي عثمان ديمبلي وأخبار سوق الانتقالات ونتائج بطولة رولان غاروس للتنس.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول ونشرت صورة لديفيد ألبا يرفع الكرسي وكتبت: ”ارفعه مرة أخرى“ و“ريال مدريد ملك أوروبا يرغب أمام ليفربول في رفع كأس جديد لدوري أبطال أوروبا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول في باريس وكتبت: ”نهائي سوبر“ و“ليفربول يأمل في الثأر من ريال مدريد الذي يصل النهائي واثقا بعد ريمونتادات المعجزات الأخيرة“.

كما اهتمت الصحيفة بمستقبل الفرنسي عثمان ديمبلي في برشلونة وكتبت: ”وكيل ديمبلي يترك مستقبل اللاعب مفتوحا بعد بيان رسمي يطلب فيه عدم الخوض في التكهنات“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول في باريس وكتبت: ”نهائي سوبر“.

كما تحدثت عن تطورات صفقة انتقال روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة وكتبت: ”ليفاندوفسكي متفائل“.

الصحيفة اهتمت ببطولة رولان غاروس وكتبت: ”نادال وألكاراز يتأهلان لدور الـ16“.

أس

ركزت الصحيفة على نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول في باريس وكتبت: ”الجنة تنتظر“.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل الثلاثي الإسباني رافائيل نادال وكارلوس ألكاراز وزاباتا للدور الرابع من بطولة رولان غاروس للتنس وكتبت: ”ثلاثي إرسال ساحق“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد ومستقبل النجم السنغالي ساديو ماني وكتبت: ”سوبر ماني“ و“كلوب يشيد بساديو ماني لكنه لا يعرف إن كان سيبقى في الفريق الموسم القادم“.

كما اهتمت الصحيفة بتصريحات الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لاعب ريال مدريد حول النهائي.



الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول في باريس، ونهائي كأس أوروبا للرغبي بين ليستر الإيرلندي وستاد روشليس الفرنسي وكتبت: ”باقات نهائية“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على ميلان ولائحة اللاعبين المهتم بالتعاقد معهم في الصيف القادم وكتبت: ”لائحة مالديني“.

كما اهتمت بنهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول وكتبت: ”أنشيلوتي من أجل اللقب الرابع، فريقه ريال مدريد يتحدى ليفربول كلوب، الفوز ورقم قياسي“.