صحف رياضية: باريس تحترق.. الإنذار الأخير لفرينكي دي يونغ.. وديبالا في إنتر ميلان

شكلت أخبار نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد الذي وصل لباريس استعدادا للقاء، وأخبار سوق الانتقالات، ومصير عثمان ديمبلي في برشلونة، وصراع كبار إنجلترا على ظهير برايتون، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بنتائج بطولة رولان غاروس للتنس، وطواف إيطاليا للدراجات الهوائية، واللقاء الفاصل من أجل البقاء أو الصعود لدوري الدرجة الأولى الفرنسي، واحتفالات روما بلقب دوري المؤتمر الأوروبي واقتراب ديبالا من إنتر ميلان.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على وصول ريال مدريد لباريس من أجل لعب نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول السبت القادم، وكتبت: ”سنحضرها إلى هنا“ و“ريال مدريد سافر لباريس بكل أسلحته بفكرة الفوز باللقب رقم 14″.

سبورت

ركزت الصحيفة على رغبة برشلونة التعاقد مع روبين نيفيز لاعب وولفرهامبتون في صفقة تبادلية مقابل نيكو ومنغويزا وريكي بويغ، وكتبت: ”3 في واحد“.

كما تحدثت عن مصير عدة لاعبين في برشلونة، وكتبت: ”الإنذار الأخير من مانشستر يونايتد لفرينكي دي يونغ“ و“باريس سان جيرمان يغلق الطريق أمام ديمبلي“.

الصحيفة اهتمت بوصول ريال مدريد لباريس من أجل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، وكتبت: ”أنشيلوتي أخذ كل اللاعبين لباريس“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار سوق انتقالات برشلونة، وكتبت: ”التعاقد مع رافينيا مرتبط بمصير عثمان ديمبلي“.

كما اهتمت بوصول ريال مدريد لباريس لمواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”باريس تحترق“.

الصحيفة اهتمت بإشبيلية وبيع لاعبيه، وكتبت: ”دييغو كارلوس إلى أستون فيلا وكوندي الرحيل الموالي“.

أس

ركزت الصحيفة على نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد الذي وصل لباريس بكامل لاعبيه، وكتبت: ”مهمة الفوز باللقب رقم 14“.

الصحيفة تحدثت عن نتائج بطولة رولان غاروس للتنس، وطواف إيطاليا للدراجات الهوائية.

كما اهتمت بمستقبل عثمان ديمبلي في برشلونة، وكتبت: ”عثمان ديمبلي لن يبقى في برشلونة“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على اهتمام كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بمدافع برايتون الإسباني مارك كوكورييا، وكتبت: ”سباق 45 مليون جنيه إسترليني من أجل مارك“.

كما اهتمت الصحيفة بنهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد الذي وصل لباريس.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد بنجمه الفرنسي كريم بنزيما، وكتبت: ”المحرر“.

كما اهتمت الصحيفة بتعادل أوكسير وسانت إيتيان 1/1 في ذهاب محلق الصعود أو البقاء في الدرجة الأولى الفرنسي، وكتبت: ”لقاء الإياب سيكون ساخنا“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على احتفالات روما بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، وكتبت: ”روما في الحافلة المكشوفة على شوارع التاريخ“.

كما اهتمت بمستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا، وكتبت: ”ديبالا في منزل إنتر ميلان“.

الصحيفة اهتمت ببيع ميلان، وكتبت: ”بيع ميلان حاليا نحن الآن“.