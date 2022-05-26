صحف رياضية: مورينيو ملك روما.. كلوب لن يتحمل ريمونتادا جديدة.. تطورات سوق الانتقالات

شكل تتويج روما بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب فينورد في النهائي وأخبار نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد وأخبار سوق الانتقالات ومصير ساديو ماني ومحمد صلاح وعثمان ديمبيلي وخافي العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بتأهل سيدات برشلونة لنهائي كأس ملكة إسبانيا على حساب ريال مدريد وتأهل الإسبانيين رافائيل نادال وكارلوس ألكاراز للدور الثالث من بطولة رولان غاروس وسائق الفورمولا وان الفرنسي شارل لوكلير ولقاء السد للصعود أو البقاء في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تصريحات يورغن كلوب مدرب ليفربول حول نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد وكتبت: ”كلوب لا يرغب في أن يعاني من ريمونتادا جديدة“ و ”كلوب: إذا لحقنا بالدقائق الأخيرة فإن ريال مدريد لا يهزم“.

الصحيفة تحدثت عن نتائج رولان غاروس للتنس وتأهل الشاب الإسباني ألكاراز وكتبت: ”غضب ألكاراز“.

كما اهتمت بنصف نهائي كأس ملكة إسبانيا للسيدات وفوز برشلونة على ريال مدريد 4-0 وكتبت: ”برشلونة في النهائي لمواجهة هويلفا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على نجوم الدوري الأسترالي 3-2 في لقاء ودي ومصير عثمان ديمبيلي وكتبت: ”الوداع والإغلاق“.

كما تحدثت عن تأهل برشلونة للسيدات لنهائي كأس ملكة إسبانيا بعد فوزه على ريال مدريد 4-0 وكتبت: ”إلى النهائي“.

الصحيفة اهتمت بتطورات تجديد عقد خافي في برشلونة وكتبت: ”عدم اتفاق في تجديد عقد خافي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مستقبل الهولندي فرانكي دي يونغ في برشلونة وتطورات تجديد عقد خافي وكتبت: ”مفتاح دي يونغ“ و ”خلاف مع خافي“.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز برشلونة على نجوم الدوري الأسترالي 3-2 في لقاء ودي وكتبت: ”أهداف وأجواء“.

الصحيفة اهتمت بتأهل برشلونة لنهائي كأس ملكة إسبانيا للسيدات بعد الفوز على ريال مدريد 4-0 وتأهل الإسباني كارلوس ألكاراز للدور القادم من بطولة رولان غاروس للتنس بعد لقاء ماراثوني.

كما اهتمت الصحيفة بتتويج روما بلقب كأس المؤتمرات الأوروبي بعد الفوز في النهائي 1-0 على فينورد وكتبت: ”روما مورينيو يتوج باللقب“.

آس

ركزت الصحيفة على تصريحات فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد حول نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”فالفيردي: أتمنى أن أسجل هدفا في النهائي“.

كما تحدثت الصحيفة عن نتائج بطولة رولان غاروس للتنس وكتبت: ”ألكاراز ينجو ونادال يدمر“.

الصحيفة اهتمت بتأهل برشلونة للسيدات لنهائي كأس ملكة إسبانيا على حساب ريال مدريد 4-0 في نصف النهائي وكتبت: ”كلاسيكو ساحق“.

كما اهتمت بتتويج روما بلقب دوري المؤتمرات الأوروبي وكتبت: ”مورينيو يتوج باللقب“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مستقبل السنغالي ساديو ماني في ليفربول وتصريحاته وكتبت: ”هموم ماني، مستقبله على الخط، صلاح سيبقى في الوقت الحالي“.

كما اهتمت الصحيفة بتدريبات ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بأجهزة تركيز عصبي وكتبت: ”نهائي عصبي“.

الصحيفة اهتمت بتتويج روما بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب فينورد في النهائي 1-0 وكتبت: ”جوزيه مورينيو مرح بلقب دوري المؤتمر الأوروبي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الفرنسي شارل لوكلير متسابق فيراري للفورمولا وان وكتبت: ”شارل لوكلير: هذا اللقب أريده“.

كما تحدثت عن بطولة رولان غاروس للتنس وكتبت: ”ألكاراز أستاذ التشويق“.

الصحيفة اهتمت بلقاء السد لضمان البقاء أو الصعود لدوري الدرجة الأولى بين أوكسير وسانت إيتيان وكتبت: ”لقاء سد مكهرب“.

الصحف الإيطالية

كوريير ديل سبورت

ركزت الصحيفة على تتويج روما بلقب كأس المؤتمرات الأوروبي بعد الفوز في النهائي على فينورد 1-0 وكتبت: ”في الجنة“.

كما اهتمت الصحيفة بإجراء زلاتان إبراهيموفيتش عملية جراحية وكتبت: ”صدمة إبراهيموفيتش سيغيب 8 أشهر عن الملاعب“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على اقتراب يوفنتوس من التعاقد مع الأرجنتيني أنخل دي ماريا وكتبت: ”يوفنتوس على بعد خطوة من التعاقد مع الأرجنتيني“.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز روما بكأس دوري المؤتمرات الأوروبية بعد الفوز في النهائي على فاينورد 1-0 وكتبت: ”مورينيو ملك روما“.

الصحيفة اهتمت بإجراء زلاتان إبراهيموفيتش عملية جراحية على الركبة وكتبت: ”صدمة إبراهيموفيتش لكنه لن يعتزل“.