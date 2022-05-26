مورينيو يبكي بعد تتويج روما بدوري المؤتمر الأوروبي ويعلن رغبته في الاستمرار (فيديو)

تأثر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بفوز فريقه روما بلقب دوري المؤتمرات الأوروبي وبكى تأثرا أثناء تصريحاته بعد اللقاء النهائي الذي فاز خلاله على فينورد الهولندي 1-0 في تيرانا بألبانيا.

وأصبح المدرب البرتغالي أول مدرب يحصد ألقاب أوروبية مع 4 أندية وتوج بكل الألقاب الأوروبية حيث توج رفقة بورتو بلقب الدوري الأوروبي ولقب دوري أبطال أوروبا ومع إنتر ميلان بلقب دوري أبطال أوروبا ومع مانشستر يونايتد بلقب الدوري الأوروبي، ومع روما بالنسخة الأولى من بطولة دوري المؤتمرات الأوروبي.

🗣 مورينيو باكيا: "صنعت التاريخ بالتتويج بأول بطولة أوروبية مع روما.. سأبقى مديرا فنيا للفريق ولن أقبل أي عرض للرحيل". pic.twitter.com/pWfPDmHxv3 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 25, 2022

وقال المدرب البرتغالي بعد فوز فريقه باللقب: ”قلت للاعبين إنهم قاموا بعملهم بعد التأهل للدوري الأوروبي إثر احتلال المركز السادس في الدوري الإيطالي، اليوم ليس العمل بل كتابة التاريخ وتمكنا من كتابته، قدمنا الكثير في هذه البطولة دون نسيان الهدف الأساسي بالتأهل للدوري الأوروبي“.

وأضاف جوزيه مورينيو: ”هذا اللقب في تاريخ روما لكن أيضا في تاريخي الشخصي، إنه شيء للفوز به مع فريق خلق للفوز، لقب آخر أفوز به بعد ألقاب مع بورتو وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وأحسه بشكل خاص، رغم كون الشائعات موجودة لكني سأبقى في روما دون شكوك، أرغب في البقاء في روما“.

وعبر المدرب البرتغالي عن حبه وتقديره لكل الأندية التي دربها وفاز رفقتها بالألقاب وقال: ”هناك الكثير من الأشياء التي تدور في رأسي، لكن هذه المشاركة عاطفية لأنها فريدة من نوعها. أريد أن تحتفل جماهيرنا بفرحة ستبقى إلى الأبد“.

وأضاف: ”أشعر وكأنني من روما لكنني أيضًا بكوني دربت إنتر ميلان وتشيلسي، وأنا مجنون بريال مدريد، وأحب أولئك الذين يشعرون أنهم عائلة واحدة. لكن مع كل الاحترام للأندية الأخرى، أشعر اليوم بكوني أنتمي لروما بنسبة 100٪“.

مورينيو يبكي في لقاء تلفزيوني بعد تتويجه بدوري المؤتمرات الأوروبي مع روما pic.twitter.com/EN2jE0xv8o — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 25, 2022

ويعتبر لقب دوري المؤتمر الأوروبي اللقب الأوروبي الرسمي الأول لفريق روما في تاريخه حيث سبق أن فاز بكأس المعارض الأوروبية سنة 1961 وهي مسابقة كانت تقام بين مدن معارض وألغيت.

كما خسر روما نهائي دوري أبطال أوروبا سنة 1984 أمام ليفربول ونهائي كأس الاتحاد الأوروبي أمام إنتر ميلان في 1991.