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رياضة

مورينيو يحتفل بأرقامه وأول ألقاب روما الأوروبية
تاريخ النشر: 25 مايو 2022 21:42 GMT
تاريخ التحديث: 25 مايو 2022 22:35 GMT

مورينيو يحتفل بأرقامه وأول ألقاب روما الأوروبية

احتفل المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو بشكل صاخب عقب قيادة روما للقب النسخة الأولى لدوري المؤتمر الأوروبي، حيث أصبح أول مدير فني يحصد دوري الأبطال، والدوري

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المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

احتفل المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو بشكل صاخب عقب قيادة روما للقب النسخة الأولى لدوري المؤتمر الأوروبي، حيث أصبح أول مدير فني يحصد دوري الأبطال، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر.

وتُوج روما بأول لقب قاري خلال أكثر من 60 عامًا بعد أن سجل نيكولو زانيولو هدفًا في الشوط الأول ليفوز الفريق الإيطالي 1-صفر على فينوورد الهولندي في نهائي دوري المؤتمر في ألبانيا، يوم الأربعاء.

وأنطلق مورينيو في احتفالات كبيرة بعدما أضاف لقب دوري المؤتمر إلى ألقابه القارية مع بورتو البرتغالي لدوري أبطال أوروبا ثم دوري أبطال أوروبا مرة أخرى مع إنتر ميلان في 2010، والدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد في 2017، وقبلها البطولة ذاتها مع بورتو في 2003.

وأخيرًا أحدث البطولات الأوروبية مع روما، وهي الأولى القارية في تاريخ نادي العاصمة الإيطالية، ليصل مجموع ألقابه القارية إلى 5 ألقاب ليرفع يده بكف يده في إشارة لألقابه.

وقاد مورينيو، الذي تولى تدريب روما هذا الموسم، الفريق للمركز السادس في الدوري الإيطالي ليتأهل للدوري الأوروبي، الموسم المقبل، وقد توج بأول ألقابه منذ الفوز بكأس إيطاليا في 2008.

وبالإضافة إلى الألقاب القارية، حقق المدير الفني، البالغ من العمر 59 عامًا، لقبًا لكأس الاتحاد الأوروبي، و 3 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي، ولقبًا للدوري الإسباني مع العملاق ريال مدريد، ولقبين للدوري الإيطالي.

كما قاد المدير البرتغالي الاستثنائي روما للقب ليصبح أول فريق إيطالي يتوج ببطولة قارية منذ 2010 عندما فاز إنتر ميلان بدوري الأبطال آخر مرة مع مورينيو تحديدًا.

وقال مورينيو إنه لا يعتقد أنه لا يزال ”الاستثنائي“، لكن المدير الفني لروما حقق إنجازًا فريدًا عندما أصبح أول مدرب يفوز بكافة الألقاب الأوروبية.

وشارك مورينيو في 5 مباريات نهائية قارية مع 4 أندية مختلفة، وفاز بكافة النهائيات السابقة مع بورتو، وإنتر ميلان، ومانشستر يونايتد، ثم روما.

وكان روما يشارك بانتظام في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الأخيرة، لكنه لم ينهِ الدوري الإيطالي داخل المربع الذهبي منذ 2017-2018.

وتعاقد روما مع مورينيو لتغيير الوضع الحالي، ونجح بالفعل في التأهل للدوري الأوروبي، والتتويج بلقب دوري المؤتمر لأول مرة مع فريق العاصمة.

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