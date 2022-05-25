مورينيو يحتفل بأرقامه وأول ألقاب روما الأوروبية

احتفل المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو بشكل صاخب عقب قيادة روما للقب النسخة الأولى لدوري المؤتمر الأوروبي، حيث أصبح أول مدير فني يحصد دوري الأبطال، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر.

وتُوج روما بأول لقب قاري خلال أكثر من 60 عامًا بعد أن سجل نيكولو زانيولو هدفًا في الشوط الأول ليفوز الفريق الإيطالي 1-صفر على فينوورد الهولندي في نهائي دوري المؤتمر في ألبانيا، يوم الأربعاء.

مورينيو يقود روما للتتويج بأول نسخة للقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب فينورد https://t.co/OVguOAgdXu pic.twitter.com/K6ZVBbhGpX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 25, 2022

وأنطلق مورينيو في احتفالات كبيرة بعدما أضاف لقب دوري المؤتمر إلى ألقابه القارية مع بورتو البرتغالي لدوري أبطال أوروبا ثم دوري أبطال أوروبا مرة أخرى مع إنتر ميلان في 2010، والدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد في 2017، وقبلها البطولة ذاتها مع بورتو في 2003.

وأخيرًا أحدث البطولات الأوروبية مع روما، وهي الأولى القارية في تاريخ نادي العاصمة الإيطالية، ليصل مجموع ألقابه القارية إلى 5 ألقاب ليرفع يده بكف يده في إشارة لألقابه.

وقاد مورينيو، الذي تولى تدريب روما هذا الموسم، الفريق للمركز السادس في الدوري الإيطالي ليتأهل للدوري الأوروبي، الموسم المقبل، وقد توج بأول ألقابه منذ الفوز بكأس إيطاليا في 2008.

فرحة إعادة إحياء مسيرته❤️ الجميع التف حوله، فرحة جوزيه مورينيو الكبيرة بعد تحقيق لقب #UECLfinal بالفوز على فينورد.#روما_فينورد #روما

pic.twitter.com/NoT8nNQGSw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 25, 2022

وبالإضافة إلى الألقاب القارية، حقق المدير الفني، البالغ من العمر 59 عامًا، لقبًا لكأس الاتحاد الأوروبي، و 3 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي، ولقبًا للدوري الإسباني مع العملاق ريال مدريد، ولقبين للدوري الإيطالي.

كما قاد المدير البرتغالي الاستثنائي روما للقب ليصبح أول فريق إيطالي يتوج ببطولة قارية منذ 2010 عندما فاز إنتر ميلان بدوري الأبطال آخر مرة مع مورينيو تحديدًا.

وقال مورينيو إنه لا يعتقد أنه لا يزال ”الاستثنائي“، لكن المدير الفني لروما حقق إنجازًا فريدًا عندما أصبح أول مدرب يفوز بكافة الألقاب الأوروبية.

وشارك مورينيو في 5 مباريات نهائية قارية مع 4 أندية مختلفة، وفاز بكافة النهائيات السابقة مع بورتو، وإنتر ميلان، ومانشستر يونايتد، ثم روما.

مورينيو أصبح أول مدير فني في التاريخ يتوج بكل البطولات الأوروبية السباشيل وان لم يخسر أي نهائي أوروبي في تاريخه .. لعب "٥" نهائيات حقق الفوز في الخمسة 😍 pic.twitter.com/BsFGHmjmKr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 25, 2022

وكان روما يشارك بانتظام في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الأخيرة، لكنه لم ينهِ الدوري الإيطالي داخل المربع الذهبي منذ 2017-2018.

وتعاقد روما مع مورينيو لتغيير الوضع الحالي، ونجح بالفعل في التأهل للدوري الأوروبي، والتتويج بلقب دوري المؤتمر لأول مرة مع فريق العاصمة.