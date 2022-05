مورينيو يقود روما للتتويج بأول نسخة للقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب فينورد

توج فريق روما الإيطالي بأول لقب قاري خلال أكثر من 60 عاماً بعد أن سجل نيكولو زانيولو هدفاً في الشوط الأول، ليفوز الفريق الإيطالي 1-0 على فينوورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم في ألبانيا.

وسجل نيكولو زانيولو لاعب روما الهدف الوحيد في الدقيقة 32، ليحقق أول لقب أوروبي في تاريخه.

وسبق لروما الخسارة في نهائي كأس أوروبا للأندية الأبطال (دوري أبطال أوروبا حاليا) عام 1984 أمام ليفربول الإنجليزي، ونهائي كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) في عام 1991 أمام إنتر ميلان.

من جانبه، نجح البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الإيطالي، في تحقيق خامس لقب أوروبي في مسيرته التدريبية، حيث سبق له الفوز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي ودوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي في عامي 2003 و2004 على الترتيب، ودوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان الإيطالي عام 2010، والدوري الأوروبي عام 2017 مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، محققا بذلك العلامة الكاملة حيث خاض خمسة نهائيات أوروبية وفاز بها جميعا.

𝗙𝘂𝗹𝗹-𝘁𝗶𝗺𝗲 𝘀𝗰𝗲𝗻𝗲𝘀! 😏✋

Of course, Jose Mourinho is showing everyone how many European trophies he has won! #UECL #UECLfinal

Watch Now 👉 https://t.co/NRYe31nXnO pic.twitter.com/S8LkBi1iOo

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 25, 2022