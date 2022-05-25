الشرطة الإيطالية تعيد ميدالية المدرب ستيفانو بيولي بعد سرقتها

بعد انتظار دام 19 عامًا لقيادة فريق للفوز بأحد الألقاب كمدرب، تعكر مزاج ستيفانو بيولي مدرب ميلان عندما سُرقت ميداليته التي حصل عليها عقب الفوز بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، يوم الأحد، قبل أن تعيدها الشرطة إليه.

واقتنص ميلان أول ألقابه للدوري المحلي منذ 11 عامًا بفوزه 3-صفر على ساسولو في الجولة الأخيرة من الموسم، وعقب صفارة النهاية اقتحم مشجعو الفريق الملعب بشكل جماعي.

لكن مشاهد الفرحة شابتها شائبة عندما سرق أحد الأشخاص ميدالية بيولي من حول رقبته.

وطلب المدرب إعادتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مازحًا بأنها الوحيدة التي يملكها.

وتعقبت الشرطة الميدالية بعد أن نشر أحد المعجبين صورة لها على تطبيق ”إنستغرام“ مع تعليق يقول: ”شكرًا بيولي“، لتعيدها للمدرب.

وكان بيولي قد أكد أن ميداليته الذهبية سُرقت، خلال الاحتفالات بلقب الدوري الإيطالي عقب الفوز الذي حققه ميلان بنتيجة 3/0 على مضيفه ساسولو على استاد مابي، أمس الأحد، في الجولة الأخيرة من الكالتشيو.

وقال بيولي في تصريحات: ”لقد سُرقت ميداليتي، أحدهم سحبها من رقبتي أثناء الاحتفالات، وإذا كان بإمكاني تقديم استئناف سأكون ممتنًا، إنها الميدالية الوحيدة التي أمتلكها“.

وعبر موقع ”تويتر“ ردت رابطة الدوري الإيطالي، حيث قالت: ”لا تقلق مستر بيولي، سنعطيك ميدالية مرة أخرى“.

وحصل بيولي على جائزة أفضل مدرب في الموسم، بعدما قاد ميلان للتتويج بلقب الدوري الإيطالي، علمًا بأن آخر تتويج لميلان بلقب الكالتشيو كان في موسم 2010/2011 مع المدرب ماسيمليانو آليغري.

ونال بيولي أول لقب في مسيرته التدريبية، علمًا بأنه تولى تدريب ميلان، في أكتوبر 2019، وقاد الفريق في 136 مباراة، حقق الفوز في 79 مرة، وتعادل 3 مرات، وخسر 25 مرة.

وسيشارك ميلان في دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، وسيكون في التصنيف الأول بصفته حامل لقب الدوري في إحدى البطولات الخمس الكبرى، ومع مانشستر سيتي، وريال مدريد، وبايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان.

وأنهى ميلان الموسم بطلًا للدوري الإيطالي بعدما جمع 86 نقطة متقدمًا بنقطتين عن إنتر.