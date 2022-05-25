نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. مورينيو يسعى لتحقيق إنجاز فريد مع روما

قال جوزيه مورينيو إنه لا يعتقد أنه لا يزال ”الاستثنائي“، لكن مدرب روما يستهدف تحقيق إنجاز فريد عندما يصبح أول مدرب يفوز بكافة الألقاب الأوروبية عندما يواجه فينوورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

ويملك مورينيو، الذي توج بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الأوروبي، فرصة الفوز بالنسخة الافتتاحية للبطولة الثالثة للأندية الأوروبية وأول ألقاب روما منذ 14 عاما عندما يلتقي النادي الهولندي في النهائي في تيرانا، مساء اليوم الأربعاء.

وأطلق المدرب البرتغالي على نفسه لقب ”الاستثنائي“ عندما تولى تدريب تشيلسي لأول مرة في 2004، وهو لقب يبدو أنه يحرص على جعله من الماضي الآن.

وقال موريينو للصحفيين، يوم الثلاثاء ”في حال الفوز سأصبح أول مدرب يفوز بكافة البطولات الأوروبية، لكن ذلك فقط في حالة الانتصار، المدرب الاستثنائي قصة قديمة. لقد كانت عندما كنت في بداية مسيرتي“.

”عندما يكون لديك المزيد من النضج والاستقرار، فإنك تفكر أكثر في الناس وتقلل من التفكير في نفسك“.

أقل من 24 ساعة حتى مباراة الحسم ⏰

#روما #دوري_المؤتمر_الأوروبيpic.twitter.com/vzQNRbUN3O — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) May 24, 2022

وأضاف المدرب البرتغالي أنها ”قصة قديمة. لا أؤمن بالسحر. عندما تصل إلى نهائي بعد موسم من العمل تحين لحظة الفريق وليس الفرد“.

وقاد مورينيو، الذي تولى تدريب روما هذا الموسم، الفريق للمركز السادس في الدوري الإيطالي ليتأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل. ويسعى النادي للتتويج بأول ألقابه منذ الفوز بكأس إيطاليا في 2008.

وقال مورينيو إن لاعب الوسط الأرميني هنريخ مخيتاريان، الذي لم يلعب منذ أبريل نيسان الماضي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، عاد للتدريب قبل المباراة النهائية.

تصريحات مدرب فينورد

من جانبه، قال أرنه شلوت، مدرب فينورد، إنه من المرجح عودة حارسه الأساسي جاستن بيلو من الإصابة لمواجهة روما الإيطالي في النهائي.

وغاب بيلو عن المباريات منذ مارس آذار الماضي عقب خضوعه لجراحة في القدم، وقبلها حافظ على نظافة شباكه مرة واحدة وتلقى ستة أهداف في خمس مباريات بدور المجموعات وذهاب دور الستة عشر.

وقال شلوت للصحفيين ”الأمور تسير على ما يرام بشكل كبير للغاية مع بيلو. لقد تدرب مع الفريق لمدة أسبوع الآن دون أي مشاكل“.

”إذا لم يحدث أي شيء غير مرغوب فيه اليوم، ستصبح تشكيلتنا مكتملة وجاهزة تماما لخوض المباراة. لذلك هناك فرصة كبيرة لمشاركة جاستن“.

ومنذ دور المجموعات للنسخة الافتتاحية للبطولة، كان فينورد الفريق الوحيد الذي لم يخسر حيث انتصر ثماني مرات وتعادل في أربع.

ويتطلع فينوورد ليصبح أول فريق هولندي يفوز بلقب أوروبي خلال 20 عاما، منذ فوزه على بروسيا دورتموند في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2002.

وقال شلوت إنه لا يتوقع أي مفاجآت من فريق المدرب جوزيه موريينو بعد مشاهدة ”الكثير من مباريات روما“ قبل المباراة النهائية.

وأضاف ”لقد شاهدت الكثير من مباريات الفريق الإيطالي، لذلك نأمل أن نكون مستعدين بطريقة صحيحة. لقد خضنا 55 مباراة لذلك سأندهش بعض الشيء إذا كان يفكر في شيء لم نشاهده بعد“.