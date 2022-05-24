صحف رياضية: غوارديولا يضيء مانشستر سيتي مدى الحياة.. وميلان جائع للبطولات

شكلت تصريحات النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد تجديد عقده مع باريس سان جيرمان وحلم انتقاله لريال مدريد في المستقبل، وأخبار سوق انتقالات برشلونة وتقديم الهولندي إيريك تين هاغ مدربا لمانشستر يونايتد، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بلائحة منتخب إسبانيا، واحتفالات مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبطولة رولان غاروس للتنس، واحتفالات ميلان بلقب الدوري الإيطالي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان حول قضية رفضه التوقيع مع ريال مدريد وكتبت :“ كيليان مبابي : لم أتحدث حول المال أبدا مع فلورنتينو بيريز ”.

الصحيفة اهتمت ببداية رافائيل نادال في بطولة رولان غاروس للتنس حيث تجاوز الدور الأول بنجاح، ولائحة منتخب إسبانيا للقاءات دوري الأمم الأوروبية وكتبت :“ منتخب إسبانيا : عودة أنسو فاتي وأسينسيو وتياغو ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار سوق انتقالات برشلونة وكتبت :“ ليفاندوفسكي يصعد وعثمان ديمبيلي ينزل ”.

كما تحدثت عن تصريحات النجم الفرنسي كليان مبابي وكتبت :“ مبابي : حلم ريال مدريد لم ينته“.

الصحيفة اهتمت بمنتخب إسبانيا وكتبت :“ عودة أنسو فاتي للائحة منتخب إسبانيا ”.

كما اهتمت ببطولة رولان غاروس للتنس وكتبت :“ رافائيل نادال يبدأ بفوز سهل ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مستقبل الفرنسي عثمان ديمبيلي في برشلونة وكتبت :“ عثمان ديمبيلي تقريبا خارج الفريق ”.

كما تحدثت الصحيفة عن تصريحات النجم الفرنسي كيليان مبابي وكتبت :“ كيليان مبابي : لقد تغيرت أولوياتي ”.

الصحيفة اهتمت بمنتخب إسبانيا وكتبت :“ لويس إنريكي يعيد أنسو فاتي ويفتح الباب لعودة جيرارد بيكيه ”.

كما اهتمت ببطولة رولان غاروس للتنس وتأهل رافائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش للدور الثاني.

آس

ركزت الصحيفة على تصريحات كيليان مبابي حول سبب تجديد عقده مع باريس سان جيرمان وكتبت :“ كيليان مبابي : كل شيء للوطن ”.

كما تحدثت عن منتخب إسبانيا وكتبت :“ لويس إنريكي يتذكر ماركو أسينسيو ”.

الصحيفة اهتمت باحتفالات مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت :“ بيب غوارديولا دون قيود في احتفالات مانشستر سيتي ”.

كما اهتمت الصحيفة ببطولة رولان غاروس للتنس وتأهل رافائيل نادال للدور القادم وكتبت :“ نادال بسلامة وعافية ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تقديم الهولندي إريك تين هاغ مدربا جديدا لمانشستر يونايتد وكتبت :“ تين هاغ يطلق تحذيرا لغوارديولا ويورغن كلوب : أنا هنا لإعادة مانشستر يونايتد للقمة ”.

كما اهتمت الصحيفة باحتفالات مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت :“ بيب غوارديولا يمكن أن يضيء مانشستر سيتي مدى الحياة ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على باريس سان جيرمان وإمكانية بقاء ماوريسيو بوكيتينو في منصبه كمدرب مع رحيل ليوناردو وتجديد عقد كيليان مبابي وكتبت :“ألعبوها حاليا؟“.

كما اهتمت بتصريحات البرتغالي أنتوني لوبيز حارس أولمبيك ليون وكتبت :“ أنتوني لوبيز : إنها كارثة للجميع ”.

الصحيفة اهتمت بنتائج بطولة رولان غاروس للتنس.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على احتفالات ميلان بلقب الدوري الإيطالي وتصريحات نجم وسطه الدولي الإيطالي تونالي وكتبت :“ مد جماهيري روسونيري “ و “ تونالي : ميلان جائع للبطولات ”.

الصحيفة اهتمت بمستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا الذي انتهى عقده مع يوفنتوس وكتبت :“ ديبالا هواء لإنتر ميلان ”.