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رياضة

بسبب صورة الصديق الخائن.. مبابي يوجه رسالة إلى كريم بنزيما
تاريخ النشر: 23 مايو 2022 14:58 GMT
تاريخ التحديث: 23 مايو 2022 16:00 GMT

بسبب صورة الصديق الخائن.. مبابي يوجه رسالة إلى كريم بنزيما

رد كيليان مبابي على تلميح كريم بنزيما له بخيانة اتفاقه مع ريال مدريد. وقال مبابي: "لم يكن لدي أي اتفاق مع أي شخص. ناقشنا تفاصيل العقود. لكن لم يكن لدي اتفاق

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

رد كيليان مبابي على تلميح كريم بنزيما له بخيانة اتفاقه مع ريال مدريد.

وقال مبابي: ”لم يكن لدي أي اتفاق مع أي شخص. ناقشنا تفاصيل العقود. لكن لم يكن لدي اتفاق نهائي مع أحد. سأتحدث إلى بنزيما عندما أراه في معسكر المنتخب الفرنسي، وسأشرح له قراري“.

وأضاف مبابي: ”رأيت ما نشره بنزيما عبر إنستغرام، ورأيت تقريبا ما نشره لاعبو ريال مدريد، ليس عليك أن تلتحق بسان سير (مدرسة تعليمية في فرنسا) لتفهم أنها أتت من الأعلى، أليس كذلك؟“.

وبعد إعلان باريس سان جيرمان تجديد عقد مبابي حتى يونيو 2025، نشر النجم الفرنسي كريم بنزيما صورة عبر حسابه على ”إنستغرام“ لنجم الهيب هوب العالمي الراحل توباك شاكور مع صديقه الذي كان يعتقد الكثيرون أنه كان سببا في مقتله، حيث اعتبر الكثيرون أن هذا ربما رسالة غير مباشرة إلى قرار مواطنه كيليان مبابي بالبقاء مع باريس سان جيرمان وعدم انتقاله إلى ريال مدريد.

واغتيل توباك في 13 سبتمبر/أيلول عام 1996، وذلك أثناء تواجده بمدينة لاس فيغاس، أثناء سفره مع أحد أصدقائه لحضور مباراة في الملاكمة للبطل العالمي مايك تايسون، بعد أن هاجمت سيارته أخرى بيضاء اللون بها أربعة أفراد أطلق أحدهم النار في اتجاه توباك، فيما اتضح بعد ذلك أن صديقه كان سببا في العملية.

وكان بنزيما يسعى لانضمام مواطنه مبابي إلى ريال مدريد ليلعبا سويا في صفوف بطل الليغا، وكذلك المنتخب الفرنسي الأول، لكن مبابي أخلف وعده وقرر البقاء في النادي الباريسي.

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