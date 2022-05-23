بسبب صورة الصديق الخائن.. مبابي يوجه رسالة إلى كريم بنزيما

رد كيليان مبابي على تلميح كريم بنزيما له بخيانة اتفاقه مع ريال مدريد.

وقال مبابي: ”لم يكن لدي أي اتفاق مع أي شخص. ناقشنا تفاصيل العقود. لكن لم يكن لدي اتفاق نهائي مع أحد. سأتحدث إلى بنزيما عندما أراه في معسكر المنتخب الفرنسي، وسأشرح له قراري“.

الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد نشر صورة مغني الراب الراحل توباك رفقة صديقه الذي خانه وأدى ذلك إلى مقتله 😶 pic.twitter.com/fJLutDaCIl — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 21, 2022

وأضاف مبابي: ”رأيت ما نشره بنزيما عبر إنستغرام، ورأيت تقريبا ما نشره لاعبو ريال مدريد، ليس عليك أن تلتحق بسان سير (مدرسة تعليمية في فرنسا) لتفهم أنها أتت من الأعلى، أليس كذلك؟“.

وبعد إعلان باريس سان جيرمان تجديد عقد مبابي حتى يونيو 2025، نشر النجم الفرنسي كريم بنزيما صورة عبر حسابه على ”إنستغرام“ لنجم الهيب هوب العالمي الراحل توباك شاكور مع صديقه الذي كان يعتقد الكثيرون أنه كان سببا في مقتله، حيث اعتبر الكثيرون أن هذا ربما رسالة غير مباشرة إلى قرار مواطنه كيليان مبابي بالبقاء مع باريس سان جيرمان وعدم انتقاله إلى ريال مدريد.

سيتقابل كريم بن زيما وكيليان #مبابي في معسكر منتخب فرنسا بعد نهائي #دوري_أبطال_أوروبا مباشرة. pic.twitter.com/diwusVeFra — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

واغتيل توباك في 13 سبتمبر/أيلول عام 1996، وذلك أثناء تواجده بمدينة لاس فيغاس، أثناء سفره مع أحد أصدقائه لحضور مباراة في الملاكمة للبطل العالمي مايك تايسون، بعد أن هاجمت سيارته أخرى بيضاء اللون بها أربعة أفراد أطلق أحدهم النار في اتجاه توباك، فيما اتضح بعد ذلك أن صديقه كان سببا في العملية.

وكان بنزيما يسعى لانضمام مواطنه مبابي إلى ريال مدريد ليلعبا سويا في صفوف بطل الليغا، وكذلك المنتخب الفرنسي الأول، لكن مبابي أخلف وعده وقرر البقاء في النادي الباريسي.