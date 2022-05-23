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رياضة

إنفانتينو يتوقع وصول عدد مشاهدي كأس العالم 2022 إلى خمسة مليارات
تاريخ النشر: 23 مايو 2022 14:35 GMT
تاريخ التحديث: 23 مايو 2022 15:50 GMT

إنفانتينو يتوقع وصول عدد مشاهدي كأس العالم 2022 إلى خمسة مليارات

من المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022، يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، على استاد الثمامة، بين هولندا والسنغال، أما المباراة النهائية فتقرر أن تقام، يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، على استاد لوسيل.

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

قال غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن يصل عدد مشاهدي كأس العالم 2022 في قطر إلى حوالي خمسة مليارات شخص حول العالم.

وبلغ عدد مشاهدي كأس العالم 2018 في روسيا رقما قياسيا، بعدما تابع 3.5 مليار شخص منافسات البطولة.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022، يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، على استاد الثمامة، بين هولندا والسنغال، أما المباراة النهائية فتقرر أن تقام، يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، على استاد لوسيل.

وتشارك 4 منتخبات عربية في كأس العالم 2022، هي: قطر، السعودية، تونس، والمغرب، ويمكن أن يلحق بها منتخب الإمارات الذي تأهل إلى الملحق الآسيوي، وسيلاقي منتخب أستراليا، والمتأهل سيلاقي منتخب بيرو في الملحق العالمي.

ونال منتخب فرنسا لقب كأس العالم 2018، الذي أقيم في روسيا، وهو اللقب الثاني للديوك، في حين أن منتخب البرازيل أكثر من نال لقب المونديال برصيد 5 مرات، مقابل 4 ألقاب لكل من ألمانيا وإيطاليا.

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