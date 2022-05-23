ناصر الخليفي: ريال مدريد كان سيدفع لمبابي أكثر من باريس سان جيرمان

قال ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان إن ريال مدريد كان سيدفع لكيليان مبابي أكثر مما سيدفع النادي الفرنسي، حال انتقل اللاعب إلى سانتياغو برنابيو.

وأعلن باريس سان جيرمان يوم السبت تجديد عقد مبابي حتى يونيو 2025 بعد أشهر من ربطه بالانتقال إلى ريال مدريد في صفقة مجانية، حيث كان عرضه السابق ينتهي يوم 30 يونيو المقبل.

وقال الخليفي اليوم الإثنين في مؤتمر صحفي مع مبابي: ”لم نعلن عن الأرقام قط، المال لم يكن الأهم كما تعتقد في إسبانيا، أهم شيء كان المشروع الرياضي، كان ريال مدريد سيدفع له أكثر منا، أكرر وأؤكد لكم ذلك“.

وأضاف الخليفي: ”المال ليس هو الأهم بالنسبة لمبابي، المشروع الرياضي كان الأهم، قرار مبابي كان رياضيا وليس ماليا“.

ويتردد أن باريس سان جيرمان عرض على مبابي 150 مليون يورو مكافأة توقيع عقد جديد، مع حصول اللاعب على 60 مليون يورو، في المقابل كان عرض ريال مدريد يشمل حصول اللاعب على 50 مليون يورو، ومكافأة توقيع عقد تتراوح قيمتها بين 100 و120 مليون يورو، وحصة كبيرة من حقوق الصور، إلى جانب مكافأة ولاء حال بقائه مع الفريق لعدد من السنوات.

وتابع الخليفي: ”لقد وعدت كيليان، إذا مددت عقدك فسنوقع مع لاعبين آخرين، مبابي أراد البقاء في بلده هو يستحق الثناء، اريد أن أشكر عائلته، نريد أن نفوز بالألقاب ولدينا العقلية لذلك“.

وأتم: ”مبابي متواجد منذ 5 سنوات ولم يأتِ أي مشكلة بالنسبة لحقوق الصور، تحدثنا مع العائلة، العائلة طلبت شيئا إضافيا بالنسبة للحقوق، العقد واضح، عقلية مبابي فيها الكثير من الاحترام، ولم يبخل من جهوده لباريس ولم تحدث أي إشكالية في حقوق الصور منذ 5 سنوات هو محترف“.

ورد ناصر الخليفي على تصريحات خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني وقال: ”رئيس رابطة الدوري الفرنسي هو فينسينت لابرون، ولا أحد غيره، الأهم اليوم هو الاحتفاظ بأفضل لاعب في العالم لمدة ثلاث سنوات، ما يقوله رئيس الدوري الإسباني لا يهمني، أنا لا أستمع إليه“.