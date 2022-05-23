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رياضة

مبابي يتحدث عن إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد بعد ثلاث سنوات
تاريخ النشر: 23 مايو 2022 13:32 GMT
تاريخ التحديث: 23 مايو 2022 14:19 GMT

مبابي يتحدث عن إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد بعد ثلاث سنوات

تحدث النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي عن إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد بعد نهاية عقد الجديد مع باريس سان جيرمان في يونيو 2025. وكانت الكثير من التقارير تتحدث

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تحدث النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي عن إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد بعد نهاية عقد الجديد مع باريس سان جيرمان في يونيو 2025.

وكانت الكثير من التقارير تتحدث عن اتفاق بين مبابي وريال مدريد على أن يتم الإعلان عن الصفقة بعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، لكن مبابي جدد عقد رسميا مع باريس سان جيرمان يوم السبت الماضي حتى يونيو 2025.

وسئل مبابي اليوم الإثنين في مؤتمر صحفي عن إمكانية اللعب لريال مدريد بعد نهاية تعاقد مع باريس سان جيرمان وقال: ”لا أحب الحديث عن المستقبل ولا أرغب في التفكير بذلك الآن“.

وأوضح مبابي: ”يعلم الجميع أنني أردت المغادرة العام الماضي، كنت مقتنعا أن ذلك كان أفضل شيء في ذلك الوقت، أنا فرنسي ولا أرغب في ترك بلادي ويمكنني إكمال مشواري كله هنا، لا أحتاج شارة القائد لأكون قائدًا وأحترم ماركينيوس كثيرًا“.

وعن إمكانية نهاية حلم طفولته باللعب لريال مدريد قال مبابي: ”لقد تعلمت أن أتطلع إلى الأمام، منذ عام لم أكن أعتقد أنني سأكون هنا أمامكم، لقد اتخذت الخيار الأفضل بالنسبة لي، أنا حقا أركز على هذا مشروع جديد وهذا العصر الجديد، في المستقبل لا أعرف إين سأكون“.

وتابع: ”بصفتي رجلا محترما، كان من واجبي التحدث إلى فلورنتينو شخصيا (رئيس ريال مدريد)، لدي الكثير من الاحترام لفلورنتينو بيريز وريال مدريد، لقد فعلوا كل شيء من أجلي وحاولوا إسعادي ولهذا السبب كان علي الاتصال به شخصيا، لدينا علاقة وثيقة“.

وفي كلمة لجماهير ريال مدريد قال مبابي: ”لقد تقبلوني دائما كواحد منهم ولهذا أنا ممتن لهم، آمل أن يتفهموا خياري للبقاء في بلدي، لطالما حلمت بارتداء قميص ريال مدريد، أظن إنني خيبة أمل الجماهير هناك، أتمنى أن تتفهموا قراري“.

وأتم مبابي: ”قرار التجديد كان صعبا، أردت أن أقضي وقتي في اتخاذ أفضل خيار ممكن، لقد كان خياري“.

تصريحات ناصر الخليفي
من جهته قال القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان: ”لم نعلن عن الأرقام قط، المال لم يكن الأهم كما تعتقد في إسبانيا، أهم شيء كان المشروع الرياضي، كان ريال مدريد سيدفع له أكثر منا، أكرر وأؤكد لكم ذلك“.

وأضاف الخليفي: ”المال ليس هو الأهم بالنسبة لمبابي، المشروع الرياضي كان الأهم“.

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