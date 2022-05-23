مبابي يتحدث عن إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد بعد ثلاث سنوات

تحدث النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي عن إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد بعد نهاية عقد الجديد مع باريس سان جيرمان في يونيو 2025.

وكانت الكثير من التقارير تتحدث عن اتفاق بين مبابي وريال مدريد على أن يتم الإعلان عن الصفقة بعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، لكن مبابي جدد عقد رسميا مع باريس سان جيرمان يوم السبت الماضي حتى يونيو 2025.

مبابي يوجه رسالة لريال مدريد وفلورنتينو بيريز https://t.co/EH1dfZoYeW pic.twitter.com/qPaapmcTTn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

وسئل مبابي اليوم الإثنين في مؤتمر صحفي عن إمكانية اللعب لريال مدريد بعد نهاية تعاقد مع باريس سان جيرمان وقال: ”لا أحب الحديث عن المستقبل ولا أرغب في التفكير بذلك الآن“.

وأوضح مبابي: ”يعلم الجميع أنني أردت المغادرة العام الماضي، كنت مقتنعا أن ذلك كان أفضل شيء في ذلك الوقت، أنا فرنسي ولا أرغب في ترك بلادي ويمكنني إكمال مشواري كله هنا، لا أحتاج شارة القائد لأكون قائدًا وأحترم ماركينيوس كثيرًا“.

وعن إمكانية نهاية حلم طفولته باللعب لريال مدريد قال مبابي: ”لقد تعلمت أن أتطلع إلى الأمام، منذ عام لم أكن أعتقد أنني سأكون هنا أمامكم، لقد اتخذت الخيار الأفضل بالنسبة لي، أنا حقا أركز على هذا مشروع جديد وهذا العصر الجديد، في المستقبل لا أعرف إين سأكون“.

عقد كيليان مبابي اقتصاديًا ورياضيًا بحسب ماركا: 300 مليون يورو مكافأة توقيع العقد الجديد.

100 مليون يورو صافي في الموسم.

المشاركة في اختيار المدير الفني الجديد

المشاركة في اختيار المدير الرياضي الجديد

الموافقة على الصفقات الحديد وبيع بعض لاعبي الفريق.#مبابي pic.twitter.com/CO3HxxmNRo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 21, 2022

وتابع: ”بصفتي رجلا محترما، كان من واجبي التحدث إلى فلورنتينو شخصيا (رئيس ريال مدريد)، لدي الكثير من الاحترام لفلورنتينو بيريز وريال مدريد، لقد فعلوا كل شيء من أجلي وحاولوا إسعادي ولهذا السبب كان علي الاتصال به شخصيا، لدينا علاقة وثيقة“.

وفي كلمة لجماهير ريال مدريد قال مبابي: ”لقد تقبلوني دائما كواحد منهم ولهذا أنا ممتن لهم، آمل أن يتفهموا خياري للبقاء في بلدي، لطالما حلمت بارتداء قميص ريال مدريد، أظن إنني خيبة أمل الجماهير هناك، أتمنى أن تتفهموا قراري“.

وأتم مبابي: ”قرار التجديد كان صعبا، أردت أن أقضي وقتي في اتخاذ أفضل خيار ممكن، لقد كان خياري“.

ناصر الخليفي: وعدت مبابي انه اذا مدد عقده معنا سنتعاقد مع لاعبين اخرين. pic.twitter.com/XkmWMuwYYv — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 23, 2022

تصريحات ناصر الخليفي

من جهته قال القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان: ”لم نعلن عن الأرقام قط، المال لم يكن الأهم كما تعتقد في إسبانيا، أهم شيء كان المشروع الرياضي، كان ريال مدريد سيدفع له أكثر منا، أكرر وأؤكد لكم ذلك“.

وأضاف الخليفي: ”المال ليس هو الأهم بالنسبة لمبابي، المشروع الرياضي كان الأهم“.