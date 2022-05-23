كيف أعاد بيولي ميلان للمنافسة دون إنفاق مبالغ ضخمة ليوقظ عملاق إيطاليا من سبات عميق؟

ستتذكر جماهير ميلان أن رهان الإدارة على المدرب ستيفانو بيولي، الذي لم يثبت نفسه سابقا، كان وراء إنهاء الصيام الطويل وإحراز لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لأول مرة في 11 عاما.

وأحرز أوليفييه جيرو هدفين ليقود ميلان للفوز 3-صفر في ساسولو في ختام الموسم أمس الأحد، ويحصد لقب الدوري على حساب غريمه إنتر ميلان، لينهي انتظارا طويلا للعملاق الكبير.

وقاد بيولي هذه المسيرة ليحصد لقبه الأول في مسيرته الممتدة على مدار 19 عاما، لكن الأمور ربما كانت ستختلف تماما إذا لم تظهر الإدارة ثقتها في المدرب في بداية محاولته للعودة إلى القمة.

وانهار ميلان بشكل غريب عقب حصد لقب الدوري لآخر مرة في 2011، فبعد أربع سنوات من حصد لقبه 18، احتل بطل أوروبا سبع مرات المركز العاشر في الدوري المحلي، وقضى سبعة مواسم خارج المربع الذهبي خلال الفترة 2014-2020.

وبعد رحيل ماسيميليانو أليغري في 2014، تولى ستة مدربين بدوام كامل المهمة في خمس سنوات، وفشلوا جميعا في تحقيق انتفاضة، حتى تولى بيولي المسؤولية وقلب الأمور رأسا على عقب.

وكانت المؤشرات الأولية متباينة بعدما تولى بيولي المسؤولية خلفا للمدرب ماركو جيامباولو في أكتوبر تشرين الأول 2019، قبل أن يقدم أداء قويا في موسم 2019-2020 ويعود للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي.

ورغم ذلك بدا أن بيولي سيفقد منصبه قبل موسم 2020-2021، حيث كان رالف رانجنيك مدرب رازن بال شبورت لايبزيغ وشالكه السابق مرشحا بقوة لتولي المسؤولية.

لكن باولو مالديني، المدير الرياضي في ميلان، قرر في المقابل منح بيولي الفرصة لتمديد التعاقد، وكشف أنه شعر أن رانجنيك ”ليس المدرب المناسب“ لهذا النادي.

* نجاح دون مبالغ ضخمة

أعاد بيولي ميلان إلى القدرة على المنافسة دون إنفاق مبالغ ضخمة وبالحفاظ على البساطة في التعامل مع الأمور.

وأبرم ميلان تعاقدات ذكية الموسم الماضي بضم ساندرو تونالي والكرواتي أنتي ريبيتش وقائد الدنمارك سيمون كير، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، وبفضل أيضا عودة المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش إلى التشكيلة.

وساعد وجود مزيج بين اللاعبين الشبان مثل المدافع فيكايو توموري، ولاعبين آخرين من أصحاب الخبرة مثل جيرو، في ارتقاء ميلان إلى المستوى التالي خلال هذا الموسم.

وقال مالديني، الأكثر تتويجا بالألقاب كلاعب في ميلان، لمنصة (دازون) على الإنترنت: ”لقد وضعنا ثقتنا في اللاعبين الشبان المنضمين، وفي العمل وفقا لميزانية“.

وأضاف: ”لم نتعاقد مع أبطال جاهزين لكن قمنا بضم لاعبين مثل تيو (هرنانديز) الذي كان واعدا لكنه تراجع، أو لاعبين مثل (رافائيل) لياو الذي كان يجلس على مقاعد البدلاء في ليل“.

إبراهيموفيتش يحتفل بحصول ميلان بالدوري الإيطالي على طريقته الخاصة 😂 pic.twitter.com/45tRTep2Kz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

وتابع: ”ارتبط تفكيرنا بتغيير بعض اللاعبين الذين نرى أنه كان من المعقد والصعب العمل معهم من الناحية النفسية. حصدنا اللقب بفضل الرجال ولقد أثبتوا أنهم أقوياء ولديهم طموح كبير“.

وافتقد ميلان القائد كير، الذي غاب عن أغلب فترات الموسم بسبب إصابة في الركبة وكذلك المخضرم إبراهيموفيتش، لكن النجاح بدون هذا الثنائي يحسب أيضا للمدرب بيولي.

ونجح إنتر بفضل تألقه في أبريل نيسان في استعادة القمة، لكن بيولي قاد ميلان لمواصلة المضي قدما وحقق عدة انتصارات بهدف دون رد.

وأنهى ميلان الموسم بعدم الخسارة في 16 مباراة متتالية في الدوري، وهو الثبات الذي افتقده الفريق مع مدربين سابقين.

وتحتاج هذه الاستمرارية إلى الوقت، وهو الشيء الذي ناله بيولي بعد قرار مالديني بالإبقاء عليه لفترة أطول.