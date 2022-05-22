ستيفانو بيولي: ميلان سينافس الكبار في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان إن فريقه يجب أن يحتفل بلقبه الأول في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم منذ 11 عامًا، بعد الفوز 3/0 على ساسولو، اليوم الأحد، لكنه حث لاعبيه على الاستعداد للمنافسة مع أفضل الفرق في أوروبا الموسم المقبل.

وسجل أوليفييه جيرو هدفين، وأضاف فرانك كيسي هدفًا، ليفوز ميلان في الجولة الأخيرة للدوري في ضيافة ساسولو، وينتزع اللقب من غريمه وجاره إنتر ميلان البطل السابق.

إسماعيل بن ناصر أصبح أول لاعب جزائري في التاريخ يتوج بالدوري الإيطالي pic.twitter.com/Gn9F5b3mgF — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

واحتفل بيولي مع لاعبيه والآلاف من المشجعين الذين قطعوا الرحلة إلى إيميليا-رومانيا، اليوم، وقبل التفكير في المستقبل.

وقال بيولي للصحفيين: ”نحن ميلان، لقد عدنا لنصبح أبطالًا لإيطاليا، وسنكون في المستوى الأول في دوري أبطال أوروبا العام المقبل“.

وأضاف: ”دعونا نستمتع بهذا الانتصار لأنه من الصواب أن يستمتع الجميع بالأمر، ثم بعد ذلك لدينا العديد من الطموحات لمقارنة أنفسنا مع الأفضل في أوروبا“.

صفقة الموسم 😍 جيرو هو أكبر لاعب يسجل (١٠) أهداف على الأقل في أول موسم له بالدوري الإيطالي .. بعمر ٣٥ سنة و٢٣٤ يوما pic.twitter.com/Qqcik4cNJc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

وتابع بيولي: ”لقد فزنا ببطولة صعبة ضد منافسين أقوياء، وأعتقد أن قيمة الفوز يجب تعزيزها بعد التفوق على فرق قوية مثل إنتر، ونابولي، ويوفنتوس، وبمرور الوقت أصبحنا أقوياء أيضًا“.

وأشاد بيولي بدور إدارة ميلان في الفوز باللقب، وبعدما وضعت ثقتها في إمكاناته كمدرب.

وأوضح: ”لقد ابتكر المديرون مزيجًا ناجحًا بين اللاعبين الشبان وذوي الخبرة، وزرعنا عقلية الفوز“.

وتابع: ”لم أشعر أبدًا أنني في حالة جيدة جدًا، ولم أشعر أبدًا بالتقدير كما هو الحال في أجواء ميلان، وهذا سمح لي بتقديم كل شيء للاعبين، وكانوا جيدين في إعطائي كل شيء“.

ميلان يتوج بالدوري الإيطالي للمرة الـ 19 في تاريخه وللمرة الأولى بعد غياب لـ 11 عامًا #ميلان pic.twitter.com/Mt30Hd9vRw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

وأتم المدرب الإيطالي: ”فكرتي هي تطوير اللاعبين المتاحين لدي، لكن الأمر يصبح أكثر صعوبة دون موهبة، وتحققت النتائج بفضل قدرة النادي على التعاقد مع لاعبين موهوبين، تهانينا للجميع“.

وخلال 38 مباراة في الدوري الإيطالي فاز ميلان 26 مرة، وتعادلا 8 مرات، وخسر 4 مرات.

ويعد ميلان ثاني أكثر فريق حقق لقب دوري أبطال أوروبا برصيد 7 ألقاب، لكن آخرها كان في موسم 2006/2007، علمًا بأنه ودَّع من دور المجموعات الموسم الحالي.

وقبل مشاركته هذا الموسم، كانت آخر مشاركة لميلان في دوري أبطال أوروبا، موسم 2013/2014، حيث غاب 6 مواسم متتالية.