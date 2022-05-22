بالسيجار.. إبراهيموفيتش يحتفل مع جماهير ميلان بلقب الدوري الإيطالي (فيديو)

احتفل النجم الأسطوري زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي آي سي ميلان الإيطالي بشكل مختلف، بعد تتويج فريقه، اليوم الأحد، بلقب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وحصد ميلان لقبه الـ 19 في مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأحد، عقب انتصاره الكبير على مضيفه ساسولو بثلاثة أهداف دون ردٍ، في الجولة الـ 38 والأخيرة.

وخلال خروج ”إبراهيموفيتش“ للاحتفال مع جماهير الميلان، ظهر وهو يمسك بزجاجة نبيذ، وقام بفتحها، والاحتفال بها أمام الكاميرات والجماهير.

ولم يكتفِ ”إبراهيموفيتش“ بهذا التصرف، بل قام بتدخين ”سيجار على الهواء في خضم الاحتفالات.

وتوج فريق ميلان بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه على ساسولو 3 – صفر، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة من المسابقة، والتي شهدت أيضًا فوز إنتر ميلان على سامبدوريا 3 – صفر، ونابولي على سبيزيا بذات النتيجة.

وجاء تتويج الميلان بالدوري بعد غياب 11 عامًا، إذ نال الفريق الأحمر والأسود آخر لقب له موسم 2011/2010 بقيادة المدرب ماسيمليانو أليغري.

ودخل ميلان المباراة باحثًا عن شباك ساسولو، وهو ما تحقق له في الدقيقة 17 بهدف أول سجله أوليفييه جيرو، الذي أراح أعصاب جماهير فريقه بهدف ثانٍ وقَّع عليه الفرنسي عند الدقيقة 32.

وواصل ميلان ضغطه الهجومي إلى أن نجح في إحراز هدف ثالث في الدقيقة 36 عن طريق فرانك كيسي الذي خاض بقميص ”الروسونيري“ آخر مباراة له، حيث من المنتظر أن ينتقل اللاعب الإيفواري إلى صفوف برشلونة الإسباني بعد نهاية عقده هذا الصيف مع الفريق الإيطالي.

وحسم ميلان بهذا الفوز صدارة الترتيب بـ 86 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة على جاره إنتر ميلان الذي تغلب على سامبدوريا بثلاثية نظيفة أيضًا.

بالمقابل تجمد رصيد ساسولو عند 50 نقطة وأنهى موسمه في المركز الحادي عشر.