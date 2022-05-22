بعد غياب 11 عامًا.. ميلان يتوج بطلًا للدوري الإيطالي

توج نادي آي سي ميلان بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد الفوز خارج أرضه 3-صفر على ساسولو في الجولة الأخيرة، اليوم الأحد.

فريق ميلان أحرز لقب الدوري الإيطالي للمرة الـ19 في تاريخه، بعد فوز مثير على ساسولو .

وكان يكفي ميلان التعادل لحصد اللقب لأول مرة في 11 عامًا، لكنه سجل مرتين بواسطة أوليفييه جيرو، وأضاف فرانك كيسي هدفًا، ليضمن القمة بفارق نقطتين عن غريمه وجاره إنتر ميلان.

وكان ميلان يكفيه التعادل من أجل التتويج، لكن بعد أن سجل جيرو هدفا في الدقيقة 17، بدا أنها مسألة وقت قبل حصد اللقب للمرة 19.

وأضاف المهاجم الفرنسي جيرو الهدف الثاني في الدقيقة 32 بعد مجهود كبير من رافائيل لياو، ليصبح فريق المدرب ستيفانو بيولي في طريقه للانتصار بغض النظر عما يفعله إنتر ميلان في سان سيرو.

ولم يتراجع ميلان وسجل كيسي الهدف الثالث بعد أربع دقائق، ليحسم حصد اللقب بشكل مؤكد.

وبعد الاستراحة، كان موعد الاحتفال في إميليا-رومانيا مع وجود الآلاف من مشجعي ميلان في مدرجات الفريق صاحب الأرض، واحتفلوا بانتهاء الانتظار الطويل لحصد لقب الدوري.

وبعد صفارة النهاية، احتفلت الجماهير بحماس كبير بالفوز باللقب بفارق نقطتين عن إنتر البطل السابق وصاحب المركز الثاني الذي فاز دون جدوى بنتيجة 3-صفر على سامبدوريا في الوقت ذاته.

ميلان يتوج بالدوري الإيطالي للمرة الـ 19 في تاريخه وللمرة الأولى بعد غياب لـ 11 عامًا #ميلان pic.twitter.com/Mt30Hd9vRw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

كما فاز إنتر ميلان 3-صفر على سامبدوريا في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد، لكن ذلك لم يكن كافيًا للاحتفاظ باللقب، حيث حصد المركز الثاني خلف غريمه ميلان البطل.

وكان إنتر يحتاج إلى خسارة ميلان لامتلاك أي فرصة في إحراز اللقب للموسم الثاني على التوالي، لكن جاره فاز خارج أرضه 3-صفر على ساسولو ليحافظ على تقدمه بفارق نقطتين، ويحصد لقبه الأول منذ موسم 2010-2011.

وسجل إيفان بريشيتش الهدف الأول لإنتر في الدقيقة 49، ثم أضاف الأرجنتيني خواكين كوريا هدفين متتاليين في الدقيقتين 55 و57