مبابي يوجه رسالة لريال مدريد وفلورنتينو بيريز

وجه النجم الفرنسي كيليان مبابي رسالة إلى ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز بعد أقل من 24 ساعة على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وكتب مبابي في حسابه على موقع ”تويتر“: ”أود شكر ريال مدريد وفلورينتينو بيريز، إنني أدرك الفرصة والامتياز الذي يحصل عليه من يكون في هذه المؤسسة، أعلم خيبة أملهم، سأكون أول مشجع لريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، سأشاهده من المنزل في باريس“.

وأضاف مبابي: ”“أنا مقتنع بأنه يمكنني الاستمرار في النمو في ناد يقدم أفضل ما لديه“.

وأمس السبت أعلن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، رسميا، عن تجديد عقد مبابي، لمدة 3 سنوات ليبقى مع الفريق الباريسي حتى 2025.

وقال الخليفي، في الملعب قبل انطلاق مباراة باريس سان جيرمان وميتز: ”لدي خبر سار سوف أعلن عنه الآن مبابي سوف يبقى مع باريس حتى عام 2025“.

كما نشر النادي عبر حساباته الرسمية فيديو رسميا لتجديد عقد اللاعب.

وكانت العديد من التقارير قد أكدت أن مبابي اتفق مع ريال مدريد على أن ينضم للنادي الملكي بعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم السبت 28 مايو الحالي، لكن اللاعب جدد عقده مع باريس سان جيرمان لثلاث سنوات جديدة، حتى يونيو 2025.

وسعى ريال مدريد للتعاقد مع مبابي الصيف الماضي حيث قدم فلورنتينو بيريز ثلاثة عروض آخرها بقيمة 200 مليون يورو لكن باريس سان جيرمان رفض الرد على هذه العروض.

وانتقل مبابي، البالغ من العمر 23 عاما، لباريس سان جيرمان بنظام الإعارة صيف عام 2017، قبل أن تتم الصفقة بشكل نهائي بعد عام واحد مقابل 180 مليون يورو.

وسجل مبابي 171 هدفا وصنع 87 في 217 مباراة مع باريس سان جيرمان، وهو ثاني أفضل مسجل للأهداف في تاريخ النادي، مقابل 200 هدف سجلها إدينسون كافاني أفضل هداف في تاريخ النادي.