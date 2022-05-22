هل خان كيليان مبابي ريال مدريد؟

أثير الكثير من الجدل حول ما إذا كان النجم الفرنسي كيليان مبابي خان نادي ريال مدريد، بعدما جدد عقده مع باريس سان جيرمان أمس السبت، حتى يونيو 2025.

وعلى مدار الأشهر الماضية أكدت العديد من التقارير الإسبانية أن مبابي اتفق مع ريال مدريد على أن يتم إعلان انضمامه إلى النادي الملكي بعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، التي تجمع ليفربول والميرنغي يوم السبت 28 مايو.

لكن في اليومين الماضيين تحول الحديث عن تغير درامي وعن تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، رغم أن هذا الأمر حدث بعد أيام من زيارة اللاعب وزميله أشرف حكيمي إلى العاصمة الإسبانية مدريد وتناول الطعام في مطعم شهير.

وتم الأمر رسميا وأعلن باريس سان جيرمان أمس السبت تجديد عقد مبابي حتى يونيو 2025، وهو الأمر الذي فتح الكثير من الجدل والنقاش حول خيانة مبابي لريال مدريد.

وتعرض مبابي لانتقادات شديدة بعد التجديد، ويقول منتقدوه إنه فضّل المال على كرة القدم، خاصة أنه كان يحلم منذ الطفولة باللعب لريال مدريد.

وفي التفاصيل المالية يتردد أن باريس سان جيرمان عرض على مبابي 150 مليون يورو مكافأة توقيع عقد جديد، مع حصول اللاعب على 60 مليون يورو، في المقابل كان عرض ريال مدريد يشمل حصول اللاعب على 50 مليون يورو، ومكافأة توقيع عقد تتراوح قيمتها بين 100 و120 مليون يورو، وحصة كبيرة من حقوق الصور، إلى جانب مكافأة ولاء حال بقائه مع الفريق لعدد من السنوات.

وقالت صحيفة ”ماركا“ إن مبابي سيشارك في اختيار المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان، (من المتوقع أن يكون زين الدين زيدان) والمشاركة في اختيار المدير الرياضي الجديد، والموافقة على الصفقات الجديدة وبيع بعض لاعبي الفريق، وهو أمر نادر جدا في عالم كرة القدم.

وبدا أن تجديد مبابي مع باريس سان جيرمان يتعارض مع اللاعب نفسه الذي شكا قبل أشهر من أن ناصر الخليفي رئيس النادي حطم حلمه باللعب لريال مدريد، وقال في مقابلة مع شبكة ”RMC Sport“: ”إنه أمر مخيف عندما يقول لك رئيسك ”مبابي لن تغادر مجانا أبدا“، وأضاف: ”عندما سمعت ذلك خفت بشدة، وقلت لنفسي: ”ما الذي سيحدث هنا الآن؟.

وجاءت تصريحات مبابي هذه بعد أشهر من تقدم ريال مدريد بثلاثة عروض لباريس سان جيرمان للتعاقد مع اللاعب كان آخرها بقيمة 200 مليون يورو حيث رفضت إدارة النادي الفرنسي الرد على العروض، رغم أنه كان يتبقى عام واحد على رحيل اللاعب مجانا.

ولم يخل الأمر من السخرية والشماتة، فقد كتب خافي ميغيل الصحفي المعروف بالانتماء لبرشلونة: ”مبابي يستحق تمثالا بجانب كوبالا (لاعب سابق لبرشلونة) حوّل ريال مدريد إلى نكتة وسيخلصنا من عثمان ديمبلي“، كما أن العديد من مشجعي برشلونة سخروا من ريال مدريد لفشل ضم مبابي بعد أشهر من الحديث عن التعاقد معه.

بنشره صورة المغني توباك وصديقه الذي خانه.. هل قصد كريم بنزيما توجيه رسالة غير مباشرة لمبابي؟ https://t.co/NQqwxglZwL pic.twitter.com/5vt9v32hId — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

كما ذكرت صحيفة ”آس“ أن مجموعة ”واتساب“ لاعبي برشلونة احتفلت برفض مبابي الانتقال إلى ريال مدريد والبقاء في باريس سان جيرمان عبر تجديد عقده لمدة 3 مواسم، وتوزعت تعليقات اللاعبين بين الفرح والسخرية من المنافس التقليدي ريال مدريد.

ونشر كريم بنزيما، زميل مبابي في منتخب فرنسا، صورة عبر حسابه على ”إنستغرام“ لنجم الهيب هوب العالمي الراحل توباك شاكور مع صديقه الذي كان يعتقد الكثيرون أنه كان سببا في مقتله، حيث اعتبر الكثيرون أن هذا ربما رسالة غير مباشرة إلى قرار مبابي بالبقاء مع باريس سان جيرمان وعدم انتقاله إلى ريال مدريد.

وكان بنزيما يسعى لانضمام مبابي إلى ريال مدريد ليلعبا سويا في صفوف بطل الليغا وكذلك المنتخب الفرنسي الأول، لكن مبابي خلف وعده وقرر البقاء في النادي الباريسي.

في حين كتب الصحفي الإسباني خوسيه سانشيز: ”رجل بلا كلمة لا يساوي شيئا“، وكتب فيريدريك هيرميل: ”في كرة القدم هناك من يحترم كلمته.. وهناك مبابي، في إشارة واضحة إلى اتهام مبابي بالخيانة وأنه لم يوف بكلمته لريال مدريد،، بينما كتب برنامج ”الشرينغيتو صراحة: ”مبابي خان ريال مدريد“.

ولم تتردد فايزة العماري والدة مبابي وقالت: ”لم يكن هناك اتفاق كامل مع ريال مدريد“، في رد على اتهام اللاعب بأنه اتفق مع ريال مدريد ثم تراجع عن الاتفاق وجدد عقده مع باريس سان جيرمان.

ضياع صفقة هالاند

ومن المؤكد أن بقاء مبابي مع باريس سان جيرمان يعني تلقي ريال مدريد ضربتين وليس ضربة واحدة، فثقة بطل الليغا في التعاقد مع مبابي جعلت إدارة الفريق تتغاضى عن التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي سينتقل لمانشستر سيتي، بشكل رسمي.

والآن بات على إدارة ريال مدريد البحث عن خيارات بديلة، ويقال إن النادي الملكي يريد التعاقد مع المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، وزميله السنغالي ساديو ماني والبرازيلي ريتشارليسون، مهاجم إيفرتون.

ورغم نفي والدة مبابي وجود اتفاق مع ريال مدريد، تبقى رسالة مبابي إلى فلورنتينو بيريز التي أبلغه فيها بالاستقرار على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان دليلا على وجود اتفاق بين الطرفين، ما استدعى إشعارا بشأن تغيير القرار.

وأرسل مبابي إشعارا عبر الهاتف إلى بيريز أنه سيجدد عقده، قائلا بحسب ماركا :“أشكرك أنك منحتني فرصة الانتقال إلى النادي الذي طالما حلمت باللعب له منذ أن كنت طفلا“.

وبحسب ماركا أيضا فإن رد بيريز كان :“لقد حطموا الحلم الذي سعيت إلى تحقيقه منذ أن كنت طفلا“.

وأشارت تقارير اليوم الأحد، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أراد الإنسحاب من الصفقة يوم الجمعه بعدما لاحظ تغير موقف اللاعب من الانتقال إلى النادي، إلا أنه فضل الانتظار احتراما لاتفاق الطرفين بعدم الحديث عن الصفقة إلا بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.