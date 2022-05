جولة حسم الدوري الإيطالي.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراتي ساسولو وميلان وإنتر ضد سامبدوريا

يسدل الستار، مساء اليوم الأحد، على منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، وسط ترقب لحسم مصير بطل ”الكالتشيو“ في الموسم الحالي.

ويحل ميلان صاحب الصدارة ضيفًا ثقيلًا على ساسولو، مساء اليوم، بينما يستضيف إنتر ميلان منافسه سامبدوريا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهتي ساسولو ضد ميلان، وإنتر مع سامبدوريا في جولة حسم لقب الدوري الإيطالي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين ساسولو وميلان في الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية، على ملعب ”مابي“ في الجولة 38 والأخيرة للدوري الإيطالي.

وتذاع المباراة عبر قناة LEGA SERIE A عبر موقع يوتيوب بصوت المعلق فهد العتيبي.

وتقام المباراة في نفس التوقيت مع لقاء إنتر ميلان وسامبدوريا على ملعب ”جوزيبي مياتزا“.

وتذاع المباراة عبر قناة LEGA SERIE A عبر موقع يوتيوب بصوت المعلق خالد الغول.

سيناريوهات التتويج

يحتل ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 83 نقطة بقيادة مديره الفني ستيفانو بيولي.

وحقق ميلان 25 فوزًا وتعادل 8 مرات وتلقى 4 هزائم، وسجل ميلان 66 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، وهو صاحب أقوى دفاع بالتساوي مع نابولي.

ويحتل إنتر بقيادة مديره الفني سيموني إنزاغي المركز الثاني برصيد 81 نقطة.. وسجل إنتر 81 هدفًا واستقبل 32 هدفًا في مرماه.

وتشير لوائح الدوري الإيطالي للاحتكام إلى قاعدة المواجهات المباشرة حال تساوي الفريقين والأكثر تسجيلًا في المواجهات المباشرة ثم قاعدة فارق الأهداف ثم الفريق الأكثر تهديفًا.

ويتفوق ميلان في المواجهات المباشرة بعد تعادل الفريقين بنتيجة 1-1 في الدور الأول والفوز في الدور الثاني بنتيجة 2-1.

ويحتاج ميلان إلى التعادل فقط لحسم تتويجه بلقب الدوري الإيطالي، ويحسم الفوز بالطبع تتويج النيراتزوري.

وقد يحسم ميلان اللقب حال الهزيمة في حال فوز أو تعادل إنتر، بينما يحتاج إنتر للفوز على سامبدوريا مع هزيمة ميلان خارج ملعبه.

وحصد إنتر لقب الدوري الإيطالي 19 مرة آخرها الموسم الماضي، كما حصد ميلان اللقب 18 مرة آخرها موسم 2010 – 2011.

ميلان ضد ساسولو

يرفع ميلان شعار الحذر في الجولة الأخيرة من أجل حسم موقفه من صراع التتويج بلقب الدوري الإيطالي.

وقال ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: ”لم نحقق اللقب بعد، علينا الانتظار لنهاية مباراة ساسولو لنعلم كل شيء.. نعم كنا الأفضل في فترات طويلة في الموسم ولكن مباراة ساسولو ستحسم الأمور“.

ويعتمد بيولي على تشكيلة تضم حارس المرمى ميك مايغنان وأمامه رباعي الدفاع فيكايو توموري وبييري كالولو ودافيد كالابريا وثيو هيرنانديز.

ويقود خط الوسط فرانك كيسي وبجواره ساندرو تونالي وأمامه رادي كرونيتش، وعلى الأطراف أليكسيس ساليميكريس ورافايل لياو، وفي الهجوم زلاتان إبراهيموفيتش أو أوليفييه جيرو.

ويعتمد ساسولو بقيادة مدربه أليسيو ديونيزي على تشكيلة تضم حارس المرمى أندريا كونسيلي وأمامه رباعي الدفاع جيان فيراري وفالدان تشيريشيس وميرت مولدير وجورجيوس كيرياكوبولوس.

ويقود خط الوسط دافيد فيراتيزي وبجواره ماكسيم لوبيز وأمامهما جياكومو راسبادوري، وعلى الأطراف حامد تراوري ودومينيكو بيراردي، وفي الهجوم جيانلوكا سكاماكا.

