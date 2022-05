بيولي قبل جولة الحسم: ميلان الأفضل حتى الآن ويجب أن نكون الأفضل مرة أخرى

يعتقد ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، أن فريقه كان الأفضل في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، وحث لاعبيه على الحفاظ على هذا المستوى قبل مواجهة ساسولو في الجولة الأخيرة من أجل حصد اللقب.

وتبدو مهمة ميلان المتصدر بسيطة، حيث يحتاج إلى التعادل أو الفوز على ساسولو ليحرز لقبه الأول في الدوري منذ 11 عاما، لكن الهزيمة ستسمح لإنتر ميلان بالاحتفاظ باللقب إذا انتصر على سامبدوريا.

وتصدر ميلان المسابقة أغلب فترات الموسم، وخاض 15 مباراة متتالية في الدوري دون هزيمة قبل الجولة الأخيرة يوم الأحد، ما جعله يتقدم بنقطتين على إنتر صاحب المركز الثاني.

وقال بيولي في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: ”كنا الأفضل حتى الآن، لكن يجب أن نكون الأفضل غدا أيضا.. استعدينا للمباراة بجدية وهدوء“.

وأضاف: ”لا يهم أبدا ما فعلته حتى يوم أمس، لدينا فرصة عظيمة.

”أرى نفس سلوك اللاعبين، وهم يتحلون بالهدوء، رغم أن هناك الكثير من الأفكار والمشاعر بالداخل. عادة لا أنام كثيرا بعد المباريات، وأتمنى أن يكون الأمر كذلك غدا“.

The build-up continues: focus, passion and the desire to win 🔥

Voglia, concentrazione e fame: continua l’avvicinamento a #SassuoloMilan 🔥 #SempreMilan @BitMEX pic.twitter.com/TOeD5Ycvoz

— AC Milan (@acmilan) May 19, 2022