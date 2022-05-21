بيولي قبل جولة الحسم: ميلان الأفضل حتى الآن ويجب أن نكون الأفضل مرة أخرى

يعتقد ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، أن فريقه كان الأفضل في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، وحث لاعبيه على الحفاظ على هذا المستوى قبل مواجهة ساسولو في الجولة الأخيرة من أجل حصد اللقب.

وتبدو مهمة ميلان المتصدر بسيطة، حيث يحتاج إلى التعادل أو الفوز على ساسولو ليحرز لقبه الأول في الدوري منذ 11 عاما، لكن الهزيمة ستسمح لإنتر ميلان بالاحتفاظ باللقب إذا انتصر على سامبدوريا.

وتصدر ميلان المسابقة أغلب فترات الموسم، وخاض 15 مباراة متتالية في الدوري دون هزيمة قبل الجولة الأخيرة يوم الأحد، ما جعله يتقدم بنقطتين على إنتر صاحب المركز الثاني.

وقال بيولي في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: ”كنا الأفضل حتى الآن، لكن يجب أن نكون الأفضل غدا أيضا.. استعدينا للمباراة بجدية وهدوء“.

وأضاف: ”لا يهم أبدا ما فعلته حتى يوم أمس، لدينا فرصة عظيمة.

”أرى نفس سلوك اللاعبين، وهم يتحلون بالهدوء، رغم أن هناك الكثير من الأفكار والمشاعر بالداخل. عادة لا أنام كثيرا بعد المباريات، وأتمنى أن يكون الأمر كذلك غدا“.

وقال بيولي إن المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، الذي ابتعد كثيرا بسبب الإصابات، حريص على ترك بصمته هذا الموسم.

وأضاف بيولي: ”إبراهيموفيتش يود أن يبدأ غدا مثلنا جميعا.

”إبراهيموفيتش كان مهما جدا بالنسبة لنا. لقد أظهر العقلية والجودة والذكاء والشخصية التي يحتاجها فريق شاب مثل فريقنا“.

وتابع: ”لا يزال يمثل نقطة مرجعية. لقد كان زملاؤه جيدين بنفس القدر في السير على خطاه. ستختتم البطولة غدا، والآن هناك فرق بين الفوز وعدم الفوز“.

ويتصدر ميلان جدول المسابقة برصيد 83 نقطة وبفارق نقطتين فقط أمام جاره إنتر الذي أحرز اللقب في الموسم الماضي عن جدارة ولا يزال يتمسك بالأمل في الدفاع عنه.

ويستضيف إنتر فريق سامبدوريا فيما يحل ميلان ضيفا على ساسولو في مباراتين تقامان بنفس التوقيت غدا حيث تحسم المباراتان السباق بين قطبي ميلان على لقب المسابقة.

يطمح ميلان إلى الفوز باللقب في الموسم الحالي لاستعادة بريقه في المسابقة التي لم يتوج بلقبها منذ أحرز لقبه الـ18 فيها بموسم 2010 / 2011.

إذا أحرز ميلان اللقب غدا، سيعادل بهذا رصيد جاره إنتر من الألقاب في المسابقة بـ19 لقبا لكل منهما كما سيعادل إنتر بهذا رصيد ميلان في خانة الوصيف، 16 مرة لكل منهما، فيما يظل الفريقان بعيدين عن سطوة يوفنتوس الذي توج باللقب 36 مرة سابقا وحل وصيفا في 21 موسما.