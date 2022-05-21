يوفنتوس يرد على محاولة مانشستر يونايتد التعاقد مع دي ليخت

تحرك يوفنتوس بسرعة ليحاول ربط المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت بعقد جديد، وسط اهتمام من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك مانشستر يونايتد.

وعمل إيريك تين هاغ المدرب الجديد لمانشستر يونايتد مع دي ليخت خلال فترة وجودهما في أياكس وهو الآن حريص على لم الشمل معه لكن في أولد ترافورد.

وسيكون تين هاغ حاضرا في المباراة الأخيرة لمانشستر يونايتد في الموسم الحالي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قد تؤدي الخسارة إلى غياب الفريق عن الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

سيكون لهذا تأثير فوري على خطط التوظيف الخاصة به، حيث يتطلع إلى جلب لاعبين قادرين على تنفيذ أسلوبه بالضغط الشديد.

ولن يواجه دي ليخت مثل هذه المشكلة. وأشارت التقارير إلى أن تين هاغ سيكون مهتمًا بالتعاقد مع دي ليخت وضمه لمانشستر يونايتد.

وتلقت شباك مانشستر يونايتد 56 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، على الرغم من تواجد ثنائية رافائيل فاران وهاري ماغواير في قلب دفاعهم.

من المفهوم أن تين هاغ يريد مدافعًا سريعًا، بالإضافة إلى لاعب خط وسط جديد يلعب في الدور رقم 6 ومهاجمًا مكملًا لكريستيانو رونالدو، وتتناسب هذه المواصفات مع دي ليخت لكن مهمة التعاقد معه لن تكون سهلة في ظل ارتباطه بعقد حتى 2024 مع يوفنتوس.

وبعد توقيعه مقابل 77 مليون جنيه إسترليني في عام 2019، يبقى لدى دي ليخت حاليًا سنتان متبقيتان على عقده مع يوفنتوس، ورؤساء البيانكونيري يائسون ألا يجدوا أنفسهم في وضع الصيف المقبل، حيث قد يضطرون إلى جني الأموال.

وأفادت صحيفة ”ميرور“ نقلا عن موقع ”توتو ميركاتو“ بأن يوفنتوس سيقدم مقترحين إلى المدافع الشاب البالغ من العمر 22 عامًا.

المقترح الأول يقضي بتمديد عقد اللاعب حتى عام 2026، في حين أن المقترح الثاني من شأنه أن يخفض راتب اللاعب، لكنه سيقلل قيمة فسخ عقده.

ووفقا لصحيفة ”ميرور“ فإن المحادثات لا تزال جارية، حيث لا يزال دي ليخت يتداول بشأن البنود الجديدة والراتب.

وفي هذه الأثناء، يبدو أن خطط مانشستر يونايتد الصيفية ستبدأ حقًا الأسبوع المقبل، حيث سيتحدث تين هاغ والمدرب المؤقت رالف رانجنيك عن كيفية المضي قدمًا.

وقال رانجنيك: ”لقد كنا على اتصال، ونأمل أن تتاح لنا الفرصة للالتقاء والتحدث بشكل شخصي، إما خلال عطلة نهاية الأسبوع أو صباح يوم الاثنين على أبعد تقدير. أتطلع للتحدث معه وجهًا لوجه والتعرف عليه شخصيًا“.

وأضاف ”ما زلت أعتقد بقوة أن هناك نواة من اللاعبين الأفضل، يستحقون وجودهم وجيدون بما يكفي للعب لهذا النادي، وآمل أن يظل معظم هؤلاء اللاعبين هنا الموسم المقبل“.