صحف رياضية: مبابي يجعل ريال مدريد متوترا.. على أحر من الجمر.. وبوغبا قال نعم

شكل مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي بين التجديد لباريس سان جيرمان والرحيل نحو ريال مدريد، وخوف مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز من تكرار غزو الجماهير للملاعب، وتعادل ريال مدريد سلبيا أمام ريال بيتيس في لقاء وداع مارسيلو وإيسكو وغاريث بيل، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بنهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وأولمبيك ليون، وجولة حسم الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول ومانشستر سيتي، ونهائي الدوري الأوروبي لكرة السلة، وفوز روما في الدوري الإيطالي، وأبرز لقاءات السبت في الدوريات الأوروبية.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تطورات مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي بين البقاء في باريس سان جيرمان والرحيل لريال مدريد وكتبت: ”كيليان الشك يؤذي“.

كما تحدثت عن نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وأولمبيك ليون وكتبت: ”من أجل الثنائية“ وأيضا عن نهائي الدوري الأوروبي لكرة السلة بين ريال مدريد وأنادولو إفيس وكتبت: ”من أجل الحادية عشرة“.

الصحيفة اهتمت بتعادل ريال مدريد سلبيا أمام ريال بيتيس في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني ووداع بعض لاعبيه وكتبت: ”مارسيلو وإيسكو الوداع في الملعب وغاريث بيل في المدرجات“.

سبورت

ركزت الصحيفة على نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وأولمبيك ليون وكتبت: ”المجد في انتظاركم“ و“برشلونة للسيدات يرغب اليوم في الفوز بثاني لقب على التوالي في دوري أبطال أوروبا“ و“تورينو: 15 ألف مشجع لبرشلونة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وأولمبيك ليون وكتبت: ”برشلونة آخر“.

كما تحدثت عن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي وكتبت: ”كيليان مبابي يجعل ريال مدريد متوترا“.

الصحيفة اهتمت بتعادل ريال مدريد وريال بيتيس سلبيا في الدوري الإسباني وكتبت: ”وداع مارسيلو في اختبار باريس“.

الصحيفة اهتمت بنهائي الدوري الأوروبي لكرة السلة وكتبت: ”تحدي ريال مدريد للبطل إفيس“.

أس

ركزت الصحيفة على انتظار قرار النجم الفرنسي كليان مبابي بشأن مستقبله وكتبت: ”على أحر من الجمر“.

كما تحدثت عن نهائي الدوري الأوروبي لكرة السلة بين ريال مدريد وأنادولو إفيس وكتبت: ”الحادية عشرة على مرمى النظر“.

الصحيفة اهتمت بالتعادل السلبي بين ريال مدريد وريال بيتيس في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني وكتبت: ”فقط مشاعر وداع مارسيلو“.

كما اهتمت بنهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وأولمبيك ليون وكتبت: ”الخطوة الأخيرة“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على خوف المدربين من تكرار غزو المشجعين للملاعب وكتبت: ”خطر، مدربو الدوري الإنجليزي يخافون أن يؤدي غزو المشجعين لمأساة“.

الصحيفة اهتمت بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يحسم الجولة الأخيرة وكتبت: ”حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كلوب حصلت على قوة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء أولمبيك مارسيليا وستراسبورغ في الدوري الفرنسي وكتبت: ”القرار“.

كما اهتمت بلقاء أولمبيك ليون وبرشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات وكتبت: ”إعادة الاتصال مع الأسطورة“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الحالي ومستقبله وكتبت: ”بوغبا قال نعم ليوفنتوس“.

كما تحدثت عن مصير الكرواتي إيفان بيريسيتش لاعب إنتر ميلانو وكتبت: ”إنتر ميلان يحاول مع بيريسيتش“.

الصحيفة اهتمت بفوز روما على تورينو 3-0 وكتبت: ”السوبر أبراهام سجل هدفين وروما يحافظ على مقعد في المنافسات الأوروبية“.

كما اهتمت بميلان الساعي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب أكثر من 10 مواسم.