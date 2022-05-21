لاغازيتا: بوغبا سيوقع عقدا مع يوفنتوس لثلاث سنوات

قالت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية اليوم السبت إن لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا سيعود بالفعل إلى يوفنتوس حيث ينتهي تعاقده مع مانشستر يونايتد في 30 يونيو المقبل.

وبعد ست سنوات من مغادرة السيدة العجوز إلى مانشستر يونايتد مقابل صفقة ضخمة كلفت النادي الإنجليزي (105 ملايين يورو)، سيعود بطل العالم مع فرنسا في عام 2018، إلى تورينو لارتداء قميص يوفنتوس مجددا.

يوفنتوس يعقد اجتماعا مع بوغبا لإقناعه بالعودة إلى الفريق https://t.co/hrxtvqt2Tf pic.twitter.com/qHWfSuUYRw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2022

وانضم بوغبا، البالغ من العمر 29 عاما، إلى يوفنتوس لأول مرة في 2012 في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع مانشستر يونايتد، عندما كان لا يزال يلعب مع مانشستر يونايتد تحت 21 عامًا وقدم 4 سنوات مميزة جدا مع النادي الإيطالي.

وفي ما يتعلق بتفاصيل العقد الجديد الذي ينتظره في يوفنتوس، قالت ”لاغازيتا ديلو سبورت“ إن بوغبا سيوقع عقدا لمدة ثلاث سنوات مع راتب صافٍ قدره 7.5 مليون يورو سنويًا بالإضافة إلى مكافآت تقدر بنحو 10 ملايين يورو.

وتردد أن باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي يريدان التعاقد مع بوغبا، لكن شبكة ”RMC“ الفرنسية قالت إن الدولي الفرنسي مقتنع بمشروع يوفنتوس خاصة مع تواجد المدرب الإيطالي ماسيميليانو آليغري على مقاعد البدلاء.

ديلي ميل: مانشستر سيتي يدرس ضم بوغبا في صفقة مجانية مثيرة https://t.co/Jf2vHFt0lN pic.twitter.com/HzAYFU2N5I — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 6, 2022

ووفقا لموقع ”transfermarkt“ فإن بوغبا لعب 83 مباراة تحت قيادة آليغري في يوفنتوس، سجل فيها 20 هدفا وصنع 24.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي في غضون أيام قليلة، بحسب صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“.

وشارك بوغبا 10 دقائق فقط أمام ليفربول يوم 17 أبريل الماضي حيث تعرض لإصابة في ربلة الساق، ولم يلعب منذ ذلك الحين، وقالت ”RMC“ إن هذه المواجهة كانت الأخيرة للاعب مع مانشستر يونايتد.

وشارك بوغبا في 27 مباراة الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد، سجل فيها هدفا وحيدا وصنع 9، علما أنه شارك مع الفريق في 233 مباراة بشكل عام، سجل خلالها 39 هدفا، وقدم 51 تمريرة حاسمة بحسب موقع ”transfermarkt“.

أما مع يوفنتوس فسجل بوغبا 34 هدفا وصنع 40 في 178 مباراة.

وعلى مستوى الألقاب حصل بوغبا على 3 ألقاب فقط مع مانشستر يونايتد بواقع لقبين في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقب في الدوري الأوروبي، في حين نال مع يوفنتوس 4 ألقاب في الدوري الإيطالي، ولقبين في كل من كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.