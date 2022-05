تقرير: فلورنتينو بيريز أبلغ لاعبي ريال مدريد ببقاء مبابي مع باريس سان جيرمان

ذكر الصحفي غويليم بالاغي أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أبلغ لاعبي الفريق بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي لن يوقع لريال مدريد وسيبقى في باريس سان جيرمان.

وكتب الصحفي على صفحته في موقع ”تويتر“: ”لقد تم إخباري للتو أن فلورنتينو بيريز أبلغ اللاعبين الليلة في غرفة تغيير الملابس أن مبابي لن يأتي“.

I have just been told that Florentino Pérez has told the players tonight in the changing room that Mbappé is NOT coming

Let's wait to hear what Mbappe has to say before we confirm anything

— Guillem Balague (@GuillemBalague) May 20, 2022