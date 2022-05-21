تقرير: فلورنتينو بيريز أبلغ لاعبي ريال مدريد ببقاء مبابي مع باريس سان جيرمان

ذكر الصحفي غويليم بالاغي أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أبلغ لاعبي الفريق بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي لن يوقع لريال مدريد وسيبقى في باريس سان جيرمان.

وكتب الصحفي على صفحته في موقع ”تويتر“: ”لقد تم إخباري للتو أن فلورنتينو بيريز أبلغ اللاعبين الليلة في غرفة تغيير الملابس أن مبابي لن يأتي“.

I have just been told that Florentino Pérez has told the players tonight in the changing room that Mbappé is NOT coming Let's wait to hear what Mbappe has to say before we confirm anything — Guillem Balague (@GuillemBalague) May 20, 2022

وأضاف: ”دعونا ننتظر لسماع ما سيقوله مبابي قبل أن نؤكد أي شيء“.

وجاءت بعض الردود على تغريدة الصحفي لتثير الشكوك في الخبر لأن الرئيس فلورنتينو بيريز لم يتواجد في سانتياغو بيرنابيو خلال لقاء ريال مدريد وريال بيتيس في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني وسافر إلى بلغراد لمساندة فريق كرة السلة الذي يلعب نهائي الدوري الأوروبي أمام أنادولو إفيس التركي من أجل الفوز باللقب الحادي عشر لأكبر المنافسات الأوروبية في كرة السلة.

وأمس الجمعة قال الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، إن مبابي قد يجدد عقده مع باريس سان جيرمان، بعد العرض المغري الذي قدمته إدارة النادي.

دي مارزيو: مبابي مستعد لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان https://t.co/jOSaAOMrOi pic.twitter.com/D4rP5iXOGf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 20, 2022

وأوضح دي مارزيو أن كل شيء بدا جاهزًا لانتقال مبابي إلى ريال مدريد مع وجود اتفاق شفهي، لكن باريس سان جيرمان لم يستسلم وأصر في محاولاته لإقناع اللاعب بالبقاء.

وتتجه الأنظار السبت لملعب حديقة الأمراء في باريس حيث يواجه باريس سان جيرمان المتوج بلقب الدوري الفرنسي فريق ميتز الذي يصارع من أجل الإفلات من النزول المباشر والاحتفاظ بحظوظ البقاء من خلال لقاء فاصل.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ فإن جماهير باريس سان جيرمان ستحضر اللقاء بهدف واحد هو الضغط على النجم الفرنسي كيليان مبابي ومطالبته بقبول عرض الفريق وتجديد عقده.

وبحسب إدارة نادي باريس سان جيرمان فإن اللقاء سيكون مناسبة أيضا لتكريم مبابي بجائزة هداف الدوري الفرنسي وجائزة أفضل صانع أهداف ويتم تكريمه بالإضافة للإيطالي ماركو فيراتي الفائز بـ8 ألقاب للدوري الفرنسي والبرازيلي ماركينهوس في تكريم خاص.

ويتسلم باريس سان جيرمان كأس الدوري الفرنسي من يد برنار لاما الحارس السابق ودومينيك روشتو النجم السابق رفقة النجم الأوكراني أندريه شيفشينكو.

وأكدت صحيفة ”ماركا“ أن إدارة باريس سان جيرمان والجماهير لا ترغب في الانتظار وتأمل في أن يعلن مبابي عن قراره بعد نهاية اللقاء لأنه قد يوجه كلمة للجماهير إثر تكريمه وتسلم جائزتي الهداف وصانع الأهداف.