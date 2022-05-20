تقرير: ريال مدريد سيحصل على شرط جزائي ضخم إذا تراجع مبابي عن قراره

أشارت تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد يملك مستندا موقّع من شخص موثوق فيه سيعود عليه في حال عدم توقيع كيليان مبابي مع النادي الملكي.

وقال برنامج Carrusel Deportivo عبر محطة ”كادينا سير“ الإذاعية الإسبانية إن الدولي الفرنسي أعطى كلمة لريال مدريد، وتم توقيع اتفاق بين الطرفين عن طريق أحد المقربين من مهاجم باريس سان جيرمان يتضمن شرطًا جزائيًا ضخمًا يحصل عليه بطل الليغا من هذا الشخص المقرب في حال فشل عملية الانتقال.

وريال مدريد سيغلق الباب أمام مبابي للأبد في حال عدم توقيعه مع النادي الملكي بنهاية الموسم الحالي، ويدرك أن الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا سيعلن قراره، مطلع الأسبوع المقبل، أحد يومي السبت أو الأحد.

ريال مدريد يوجه إنذارا إلى مبابي.. الآن أو لا https://t.co/K9n8KfXjm3 pic.twitter.com/jH3nRsG2Sj — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 20, 2022

ولا يفهم ريال مدريد تصرفات اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا خلال الأسبوعين الماضيين، ويواجه القرار النهائي بـ ”توتر“ لأنه لم يتلقَ فقط معلومات دقيقة حول ما إذا كان مبابي ينوي قبول عرضه أو ما إذا كان سيختار الاستمرار في باريس.

وهكذا، ينتظر الناديان إعلان مبابي عن المكان الذي سيلعب فيه الموسم المقبل.

مفاوضات طويلة

منذ العام الماضي، كان ريال مدريد على اتصال دائم بوكيل أعمال مبابي، الذي أعطى الرئيس فلورنتينو بيريز كلمته للانضمام إلى ريال مدريد في صفقة مجانية، اعتبارًا من 30 يونيو/حزيران.

وفي الواقع في الأشهر الأخيرة قالت محطةESPN: ”كل شيء كان يسير كما هو مخطط له، وكان انضمامه بمثابة حقيقة واقعة في سانتياغو برنابيو، ومع ذلك، فإن نقص المعلومات والبيانات التي أدلى بها اللاعب خلال الأسبوعين الماضيين قد أربكت حسابات النادي الملكي“.

وذكرت قناة ESPN أنه على الرغم من حقيقة أن ريال مدريد يثق بوصول مبابي، إلا أنهم لم يستبعدوا تحركًا أخيرًا من قبل باريس سان جيرمان لمحاولة إحداث تغيير في اللحظة الأخيرة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه أمير قطر لتغييرات محتملة في صفوف باريس سان جيرمان بغض النظر عن بقاء أو رحيل مبابي، إذ من المتوقع أن يصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى فرنسا، حيث يضع الأسطورة زين الدين زيدان على رأس أولوياته لتدريب الفريق.

ومن المتوقع، وفقًا لفابريس هوكينز الصحفي في محطة ”فرنسا بلو“ الإذاعية، أن يجري الشيخ تميم اجتماعات، اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، تستهدف تغيير الهيكل التنظيمي للنادي.