أمير قطر يقود تغييرات كبيرة في باريس سان جيرمان

ذكر الصحفي ”فابريس هاوكينس“ أن تغييرات كبيرة مرتقبة في فريق باريس سان جيرمان مهما كان قرار النجم كليان مبابي، سواء جدد عقده أو رحل نحو ريال مدريد، حيث يقود أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مالك النادي هذه التغييرات.

وحسب الصحفي، فأمير قطر يضع الفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد أولوية ليكون بديلا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وينتظر وصوله لباريس في الأيام القادمة، رغم كون المدرب الأرجنتيني يملك موسما آخر في عقده مع الفريق، وعبر في تصريحات سابقة عن رغبته في البقاء بمنصبه.

وأكد الصحفي أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني سيقود بنفسه هذه التغييرات بداية من يوم الإثنين القادم، وسيعقد عدة اجتماعات من أجل تغيير إدارة وتنظيم الفريق.

وفشل الفريق في تحقيق حلم الملاك القطريين بالفوز بدوري أبطال أوروبا، بل تراجعت نتائج الفريق في المسابقة من خسارة نهائي نسخة 2020 أمام بايرن ميونخ، للخروج من نصف نهائي نسخة 2021 أمام مانشستر سيتي، للخروج من دور 16 في النسخة الحالية أمام ريال مدريد.

واكتفى الفريق هذا الموسم بلقب الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، وخرج من كأس فرنسا رغم التعاقد مع عدة نجوم كبار كالأرجنتيني ليونيل ميسي والمدافع الإسباني سيرجيو راموس والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما والهولندي فينالدوم.

ومن المحتمل أن يؤدي البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للفريق وأحد الأشخاص الذين كانوا دائما محل ثقة رئيس الفريق ناصر الخليفي وملاكه القطريين ثمن تراجع نتائج الفريق ويغادر مركزه، خصوصا في حال قرر كليان مبابي البقاء حيث لا يرغب في بقاء البرازيلي.

ورغم كون زين الدين زيدان بدون فريق حاليا منذ استقالته من تدريب ريال مدريد، لكن أمير قطر وإدارة باريس سان جيرمان ستجد صعوبة في إقناعه لكونه يفضل تدريب المنتخب الفرنسي الأول، وينتظر أن يخلف المدرب الحالي ديدييه ديشامب المرشح لترك منصبه بعد نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ومن المحتمل أن تشمل التغييرات اللاعبين، حيث ذكرت تقارير إعلامية سابقا أن الفريق منفتح على رحيل عدة نجوم، أبرزهم البرازيلي نيمار، كما أن مصير الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما غير محسوم.