ما هي إغراءات باريس سان جيرمان لمبابي التي دفعته للبقاء؟

فجر النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان مفاجأة جديدة حين قرر الإعلان عن مستقبله يوم الأحد القادم بعد اللقاء الأخير لفريقه في الدوري الفرنسي أمام ميتز مكسرا اتفاقا سابقا مع ريال مدريد يقضي بالإعلان عن قراره بعد نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 أيار / مايو الحالي.

وذكر برنامج ”الشرينغيتو“ الإسباني أن توقيع مبابي لريال مدريد أصبح صعبا وأنه أقرب للتجديد مع باريس سان جيرمان.

دي مارزيو: مبابي مستعد لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان https://t.co/jOSaAOMrOi pic.twitter.com/D4rP5iXOGf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 20, 2022

ويظهر أن الاجتماع الأخير بين اللاعب وإدارة الفريق الفرنسي قد دفعه للتفكير مجددا في قراره حيث قدم له عرضا مغريا ماليا ورياضيا جديدا.

ولطالما أصر مبابي على أن المال ليس مشكلة في قضية تجديد عقده مع باريس سان جيرمان وأنه يرغب في مشروع ناجح يمنحه فرصة الفوز بالألقاب الكبرى والجوائز الفردية كدوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية وهو ما دفع إدارة الفريق الفرنسي للجمع في عرضها الأخير بين الجانب المالي والرياضي.

وتضمن العرض الأخير في الجانب المالي منحه مكافأة توقيع تفوق 120 مليون يورو وراتبا سنويا يتجاوز 50 مليون يورو بدون ضرائب ونسبة 100% من حقوق الصورة، لكن المهم كان الجانب الرياضي.

وعرض باريس سان جيرمان على النجم الفرنسي أن يكون قائدا للمشروع الجديد للنادي والتدخل في اختيار المدرب واللاعبين وحتى إمكانية التخلي عن المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو والذي لا يشعر معه اللاعب بالراحة.

الشرينغيتو: انتقال مبابي إلى ريال مدريد أصبح صعبا الآن https://t.co/qWNoFEVmL3 pic.twitter.com/BHatvz9JYw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 20, 2022

ويعلن مبابي قراره النهائي الأحد القادم على الساعة 11:00 صباحا من خلال قناة ”تيلي فوت“.

قلق ريال مدريد

وذكرت صحيفة ”ماركا“ أن قرار مبابي بالإعلان عن مستقبله يوم الأحد القادم يشعر إدارة ريال مدريد بالقلق من تخليه عن فكرة التوقيع مع الفريق والبقاء في الفريق الفرنسي.

وأكدت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد فاوضت بقوة وبشكل جيد للحصول على موافقة اللاعب وتم الحسم في الخلاف حول قضيتين هما منحة التوقيع حيث اتفقا على 130 مليون يورو بينما منح الفريق نسبة أكثر من 60% من حقوق الصور للنجم الفرنسي، وهي نسبة لم يحصل عليها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حين كان لاعبا في الفريق.

وبحسب الصحيفة فإن إدارة ريال مدريد توصلت للموافقة من طرف مبابي لكن الخطأ كان عدم التوقيع على أي عقود بين الطرفين، ثم تلقى الفريق مكالمة من محيط اللاعب تؤكد أنه يفكر في اتخاذ قرار حول مستقبله وهو ما اعتبره تراجعا عن الموافقة السابقة.

باريس سان جيرمان يعرض على مبابي التحكم في تغيير المدربين واللاعبين https://t.co/mFHJUteTbt pic.twitter.com/vWVmVE87Js — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 19, 2022

وأكدت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد لم تفهم أسباب الاجتماع الأخير بين اللاعب وإدارة باريس سان جيرمان خاصة أن كل المعطيات كانت تشير لرحيله عن الفريق الفرنسي.

وتخشى إدارة ريال مدريد تكرار سيناريو صيف 2017 مع مبابي حيث اعتقد الفريق أنه حصل على توقيعه من موناكو، لكن اللاعب وفي اللحظة الأخيرة فضل البقاء في فرنسا والتوقيع لباريس سان جيرمان وقال لرئيس موناكو إنه يرغب في التألق في فرنسا ويصبح نجما قبل الرحيل لريال مدريد الذي بإمكانه الانتظار.

Kylian Mbappé will have new direct, internal discussion with his camp and family today. Still no ‘green light’ to Real Madrid or Paris Saint-Germain. ⏳🇫🇷 #Mbappé None of Kylian’s camp is now able to guarantee that the decision will be announced on Sunday or… maybe earlier. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2022

تعليق فابريزيو رومانو

من جهته كتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”كان ريال مدريد يأمل في الحصول على الضوء الأخضر من مبابي في وقت مبكر يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف: ”لكن مبابي طلب مزيدًا من الوقت للتفكير، قام باريس سان جيرمان بتحسين عرضه في آخر 15 يومًا، هناك مُحادثات داخلية بين باريس ومبابي اليوم“.

وأتم: ”لا يوجد حتى الآن ”ضوء أخضر“ لريال مدريد أو باريس سان جيرمان.. لا أحد من معسكر مبابي قادر الآن على ضمان إعلان القرار يوم الأحد أو ربما قبل ذلك“.