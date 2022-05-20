صحف رياضية: ثلاثي هجومي جديد لبرشلونة.. البروفة الأخيرة قبل نهائي باريس.. ومورينيو: النهائي الأول

شكل ضمان إيفرتون بقاءه في الدوري الإنجليزي الممتاز وتأهل ريال مدريد لنهائي الدوري الأوروبي لكرة السلة على حساب منافسه برشلونة ومصير النجم الفرنسي كيليان مبابي ولقاء ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت باحتفال برشلونة بمرور 30 عاما على اللقب الأول في دوري الأبطال ومصير الفرنسي عثمان ديمبلي وتطورات صفقة انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة وبطولة رولان غاروس للتنس.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على برشلونة في كلاسيكو نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة السلة وكتبت: ”الملك عاد“.

كما تحدثت عن قلق ريال مدريد من إمكانية تغيير موقف كيليان مبابي وكتبت: ”التهديد بكسر التوقعات“ و“مع ريال مدريد فقط التوقيع غائب، لكن مبابي لم يعلن عن قراره، الفريق الأبيض يشعر بالقلق“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وريال بيتيس في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني وكتبت: ”تحية وتكريم قبل نهائي دوري أبطال أوروبا“.

كما اهتمت باحتفال برشلونة بمرور 30 عاما على لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا ومصير ألفارو موراتا في يوفنتوس وكتبت: ”برشلونة: 30 عاما على نهائي ويمبلي“ و“يوفنتوس لن يدفع من أجل موراتا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على مصير عثمان ديمبلي في برشلونة وكتبت: ”ديمبلي: القرار النهائي“.

كما تحدثت عن احتفال برشلونة بـ30 عاما على أول لقب لدوري الأبطال في ويمبلي وكتبت: ”رونالد كومان: لقد رأيت الهدف ألف مرة“.

الصحيفة اهتمت بهزيمة برشلونة أمام ريال مدريد في نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة السلة وكتبت: ”ضربة قاضية في المربع الذهبي“.

كما اهتمت بنهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وأولمبيك ليون وكتبت: ”مابي – براديس: جدار برشلونة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على ثلاثي الهجوم المتوقع لبرشلونة الموسم القادم والمكون من أنسو فاتي وليفاندوفسكي ورافينيا وكتبت: ”ثلاثي هجومي جديد“.

الصحيفة تحدثت عن سقوط برشلونة في نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة السلة أمام ريال مدريد وكتبت: ”نهائي باللون الأبيض“.

الصحيفة اهتمت باحتفال برشلونة بمرور 30 عاما على اللقب الأول في دوري أبطال أوروبا في ويمبلي وكتبت: ”فحص الهدف التاريخي لرونالد كومان“.

كما اهتمت بنهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وأولمبيك ليون وبطولة رولان غاروس للتنس وكتبت: ”القرعة تشير لإمكانية مواجهة نادال وديوكوفيتش في ربع النهائي“.

أس

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لنهائي الدوري الأوروبي لكرة السلة على حساب غريمه برشلونة وكتبت: ”عمالقة“.

كما تحدثت الصحيفة عن لقاء ريال مدريد وريال بيتيس في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني وكتبت: ”البروفة الأخيرة قبل نهائي باريس“.

الصحيفة اهتمت بتطورات رغبة برشلونة التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي وكتبت: ”برشلونة يمنح 60 مليون يورو كحد أقصى من أجل ليفاندوفسكي“.

كما اهتمت ببطولة رولان غاروس للتنس وكتبت: ”نادال وديوكوفيتش قد يتواجهان في ربع النهائي“.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على ضمان إيفرتون بقاءه في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز مثير على كريستال بالاس 3/2 وكتبت: ”أخيرا فعلها، إيفرتون يبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز“.

كما اهتمت الصحيفة بالموسم السيئ لمانشستر يونايتد وتعادل تشيلسي أمام ليستر سيتي 1/1.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على بطولة رولان غاروس والنجم الإسباني الصاعد كارلوس ألكاراز .

كما اهتمت الصحيفة بمستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي وكتبت: ”مبابي نهاية التشويق يوم الأحد“.

الصحيفة اهتمت بمنتخب فرنسا وكتبت: ”كامارا اختيار الأزرق“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على إنتر ميلان ومصير نجومه وكتبت: ”إنتر ميلان باستوني، الحفاظ على لاوتارو، مفاجأة هاندانوفيتش يجدد وبريسيتيش يفكر“.

كما اهتمت بيوفنتوس وكتبت: ”فلاهوفيتش ملك ويتم التفكير في مصير موراتا بيرنارديسكي“.

الصحيفة اهتمت بمستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا وكتبت: ”ماروتا نحو ديبالا“ وأيضا بروما وكتبت: ”مورينيو: النهائي الأول“.