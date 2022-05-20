سبورت: أولوية عثمان ديمبلي هي البقاء مع برشلونة

قالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الجمعة، إن أولوية الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي هي التجديد مع برشلونة لكن الوقت ينفد، مع نهاية عقده مع الفريق في 30 يونيو المقبل.

وقالت صحيفة ”سبورت“ إنه بمجرد انتهاء الدوري الإسباني، من المقرر عقد اجتماع بين وكيل اللاعب والإدارة الرياضية لبرشلونة؛ في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي لتمديد عقد الجناح الفرنسي.

بعد تحديد سعره.. ليفاندوفسكي يقترب من برشلونة https://t.co/JopTPqUgPr pic.twitter.com/XSU2P8Meqr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 19, 2022

ومنذ الاجتماع الأخير حتى الآن، كان هناك اتصال مستمر بين الطرفين لمحاولة تقريب المواقف، وتم اتخاذ خطوات صغيرة لكن المسافات لا تزال كبيرة بين الأطراف.

ووفقا للصحيفة، فإن برشلونة وعثمان ديمبلي مستعدان لبذل جهد أكبر لكن السؤال الكبير، إلى أي مدى؟

وطلب ديمبلي من وكيله إعطاء الأولوية لبرشلونة؛ لأنه يريد البقاء في كامب نو، وقد فعل تشافي الشيء نفسه مع ماتيو أليماني؛ لأنه يدرك أن الفرنسي لاعب مميز وأنه لا يوجد مثله في السوق.

وأشارت صحيفة ”سبورت“ إلى أن وكيل ديمبلي يقوم بالتعاون مع اللاعب بوضع اللمسات الأخيرة على صيغة يمكن أن تتناسب مع الطرفين وإيجاد حل في اجتماع الأسبوع المقبل.

برشلونة مستعد للانسحاب من دوري السوبر الأوروبي https://t.co/MUCnS6sJYu pic.twitter.com/W7gruvT6IV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 17, 2022

والمشكلة التي يمكن أن يواجهها برشلونة هي محاولة الأندية التعاقد مع اللاعب لأنه في الأسابيع الأخيرة تواصل بايرن ميونخ وتشيلسي مع وكيل ديمبلي، وكان باريس سان جيرمان حاضرًا أيضًا لتعويض رحيل آنخيل دي ماريا.

وكانت صحيفة ”بيلد“ قد ذكرت أن بايرن ميونخ دخل السباق وقدم عرضًا لديمبلي، وفي الساعات الأخيرة طرق تشيلسي باب اللاعب.

في سياق متصل، نفت صحيفة ”سبورت“ وجود بند في عقد ديمبلي وبرشلونة يحصل من خلاله بروسيا دورتموند على أموال حال وصول اللاعب إلى 150 مشاركة مع برشلونة.

ردا على المفاوضات مع ليفاندوفسكي.. بايرن ميونخ يبدي اهتمامه بالتعاقد مع ديمبلي https://t.co/hikJ2eY4Hx pic.twitter.com/ym5FCQ3ANb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2022

وانتقل ديمبلي من بروسيا دورتموند إلى برشلونة صيف عام 2017، مقابل 140 مليون يورو، ووصل إلى 149 مباراة مع برشلونة حتى الآن؛ ما يعني أنه سيصل إلى 150 مشاركة حال لعب مباراة البلوغرانا مع فياريال، يوم الأحد، في الليغا.

لكن الصحيفة الإسبانية أكدت أن هذا البند غير موجود.

وشارك عثمان ديمبلي الموسم الحالي في 31 مباراة مع برشلونة ليصل إلى 149 مباراة سجل فيها 32 هدفا وصنع 34، بحسب موقع ”transfermarkt“.