الشرينغيتو: انتقال مبابي إلى ريال مدريد أصبح صعبا الآن

قال جوسيب بيدريرول مقدم برنامج ”الشرينغيتو“، إن انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد أصبح صعبا والمهاجم الفرنسي يفكر في البقاء في ناديه لمدة موسم واحد أو موسمين على الأقل قبل التفكير في الانتقال للنادي الملكي.

وأشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن المهاجم الدولي الفرنسي سيعلن عن وجهته المقبلة خلال لقاء مع برنامج ”Téléfoot“، يوم الأحد المقبل، لكن بيدريرول قال خلال برنامجه الذي استضاف العديد من الصحفيين المنتمين إلى ريال مدريد، إن مبابي يتعرض لضغوط هائلة وانتقاله إلى الليغا أصبح صعبًا، بعدما بدل اتفاقه مع النادي.

🚨🚨 "Veo MUY DIFÍCIL que MBAPPÉ FICHE por el MADRID" 🚨🚨 💥 "En el CLUB son MUY PESIMISTAS" 💥 💣¡Bombazo de @jpedrerol en #ChiringuitoMbappé!💣 pic.twitter.com/JCCQ6LXavx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 19, 2022

ويعتقد ريال مدريد أن مبابي يريد الآن البقاء في باريس سان جيرمان لمدة عام أو عامين آخرين قبل الانضمام إلى النادي، ليصفه بعض ضيوف البرنامج بالخائن.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إن ممثلي مبابي طلبوا مكافأة توقيع بقيمة 200 مليون يورو من ريال مدريد قبل أن يعلن النادي أنه سيدفع 130 مليون يورو، ويبدو أن ذلك كان سبب الخلاف بين الطرفين.

ويبدو أن رحلة باريس سان جيرمان إلى قطر كانت نقطة تحول في المفاوضات بين باريس سان جيرمان واللاعب، خاصة بعد موافقة بطل فرنسا على كافة طلباته الرياضية وكذلك طلبات والدته فايزة العماري.

وتأخرت المفاوضات بين النادي الباريسي ومبابي بسبب مكافأة التوقيع وحقوق الصورة في ظل رغبة اللاعب في الانتقال لريال مدريد، لكن الضغوط المغرية من سان جيرمان أثرت على قراره.

حال انتقاله رسميا.. مبابي سيغيب عن أول مباراة مع ريال مدريد في الدوري الإسباني https://t.co/cEq4mkKJHs pic.twitter.com/pwBAviFFjV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 19, 2022

وبدأ ممثلو بطل العالم 2018 في طلب حوالي 200 مليون يورو كمكافأة للتوقيع، وهو الرقم الذي قدمه ريال مدريد في أغسطس/آب 2021. لكن تم التفاهم فيما بعد على دفع 130 مليون يورو. وفيما يتعلق بحقوق الصورة اتفق ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز بتقديم امتياز تاريخي للاعب، لا سيما أعلى من 60٪ التي قدمها لكريستيانو رونالدو.

باريس سان جيرمان يعرض على مبابي التحكم في تغيير المدربين واللاعبين https://t.co/mFHJUteTbt pic.twitter.com/vWVmVE87Js — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 19, 2022

ضغوط سياسية

في هذه الأثناء تعرض المهاجم الشاب لضغوط سياسية فرنسية وقطرية، وتم تقديم كل شيء له من حيث تحديد المبلغ المطلوب وهذه هي النقطة الحاسمة، وأن يكون صوته مسموعًا في جميع الأوقات في تخطيط المشروع الرياضي.

ويريد مبابي الفوز بدوري أبطال أوروبا ولهذا لا يرى استمرار ليوناردو وماوريسيو بوكيتينو في منصبيهما، فهو يرى أن هناك شخصيات يجب أن تغادر مع بقاء البعض الاخر.

وفي ريال مدريد، ما زالوا واثقين من أن حلم الطفولة للاعب لا يزال هو المسيطر عليه. إذ إن التجربة أثبتت أن أولئك الذين اختاروا ارتداء الملكي سابقا كان لديهم وصول أسهل إلى بطولة أوروبا والكرة الذهبية، وبالتالي، فإنهم يعتبرون أن مبابي بحاجة إلى اتخاذ هذه الخطوة.

ويبدو أن ذكرى 2017 ستتكرر عندما كان ريال مدريد قريبا من التعاقد مع اللاعب عقب رحيله عن موناكو لكنه فضل الانتقال لباريس سان جيرمان؛ مما أثار القلق مجددا في النادي الملكي.

وحينها قال مبابي: ”في أعماقي، أشعر أن الوقت مبكر جدًا. لقد لعبت عامًا واحدًا فقط في بلدي، أنا باريسي ، لا أريد ترك بلدي هكذا. أريد أن أصبح لاعبا عظيما هنا. سينتظر الريال.. هذا هو شعوري“.

ومنذ ذلك الحين، أصبح مبابي هو الحلم العظيم لريال مدريد. لقد أصبح أقرب من أي وقت مضى، لكن هذا الغموض والضغوط الأخيرة تسببت في قلق غير متوقع في سانتياغو برنابيو.