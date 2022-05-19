الدوري الإيطالي: ميلان قاب قوسين من اللقب وإنتر يأمل في تحقيق مفاجأة باليوم الأخير

فاز ميلان بلقبه الأخير في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم قبل 11 عاما، لكنه يحتاج إلى التعادل فقط في ضيافة ساسولو، يوم الأحد؛ للفوز بالبطولة التي راوغته طويلا.

وتنتظر جماهير ميلان هذا اليوم على أحر من الجمر، حيث فاز النادي باللقب لآخر مرة تحت قيادة المدرب ماسيميليانو أليجري في موسم 2010-2011 قبل أن يعاني سقوطا حرا.

بعد الفوز على أتلانتا.. كم نقطة يحتاج ميلان للتتويج بلقب الدوري الإيطالي؟ https://t.co/OL9hldIqgm pic.twitter.com/5XcSkshMwA — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2022

وبعد أربع سنوات فقط من فوزه بلقبه الـ18 في الدوري الإيطالي، احتل بطل أوروبا سبع مرات المركز العاشر في الترتيب وقضى سبعة مواسم غريبة خارج المراكز الأربعة الأولى في دوري الأضواء الإيطالي بين عامي 2014 و2020.

ولم تساعد ظروف ميلان خارج الملعب في الحيلولة دون هذا التراجع مع تغييرات مختلفة في الملكية، بعد أن تخلى رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني عن ملكية النادي.

وبعد رحيل أليغري في 2014، حاول ما لا يقل عن ستة مدربين دائمين في خمس سنوات تغيير الأمور وفشلوا، قبل أن يأتي ستيفانو بيولي لتستقر السفينة.

وكان التقدم تحت قيادة بيولي تدريجيا وستكون مباراة مطلع الأسبوع المقبل اختبارا لمدى هذا التطور.

ويتقدم ميلان بنقطتين على غريمه إنتر قبل الجولة الأخيرة من مباريات الدوري الإيطالي. ونظرا لتفوقه في المواجهات المباشرة على غريمه فإنه سيحتاج لنقطة واحدة فقط للفوز بلقبه الـ19 في دوري الأضواء.

وقال بيولي بعد الفوز في الجولة الماضية على أتلانتا: ”ما يفعله الفريق أمر لا يصدق من الناحية الذهنية“.

”عندما تولينا المسؤولية في ميلان، كان الفريق يلعب بأفكار ومفاهيم خططية مختلفة تماما لذلك كان علينا تغيير كل شيء“.

أفضل أهداف الموسم في #الدوري_الإيطالي .. ثيو هيرنانديز لاعب #ميلان حصل على الكرة على حدود منطقة الجزاء.. خلال "١٢" ثانية كان قد وصل إلى مرمى الخصم وسجل هدفا ❤️#ميلان_أتالانتا#الكالتشيوpic.twitter.com/MbDB77YCov — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2022

وفي حال تعثر ميلان أمام ساسولو الذي يحتل مركزا في وسط الترتيب، يوم الأحد، يعلم إنتر حامل اللقب أن الفوز على أرضه أمام سامبدوريا سيقوده لحصد اللقب بقيادة مدرب فجر مفاجأة في اليوم الأخير من قبل.

وخلال مسيرته كلاعب هز سيميوني إنزاجي الشباك ليفوز لاتسيو على ريجينا في اليوم الأخير من موسم 1999-2000 بالدوري الإيطالي، وهو ما كان كافيا لتحقيق اللقب الثاني في تاريخه بشكل درامي حين خسر يوفنتوس المتصدر في بيروجيا ليخطف لاتسيو اللقب.

وقال إنزاجي بعد فوز إنتر 3-1 على ملعب كالياري، يوم الأحد: ”ساسولو فريق جيد للغاية ويملك الكثير من المواهب“.

”كنت أتوقع نهاية مفتوحة للغاية للموسم وللمراكز الأوروبية والهبوط. وصلنا لهذه المرحلة الحاسمة وعلينا المحاولة.

”بطبيعة الحال، نحن متأخرون، لذلك نحتاج إلى الفوز وأن يخسروا. حدث ذلك من قبل، لقد فزت مع لاتسيو عندما كنا متأخرين بنقطتين وخسر يوفنتوس أمام بيروجيا، لذلك يمكن أن يحدث ذلك مرة أخرى“.

إنتر ميلان يؤجل حسم الدوري الإيطالي للجولة الأخيرة.. ماذا يحتاج أمام الميلان؟ https://t.co/BFX5AEf9uT pic.twitter.com/glOmZ3NQXT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2022

وسيشهد اليوم الأخير معركة لتجنب الهبوط حيث يملك سالرنيتانا مصيره بيده.

وقبل شهر واحد كان سالرنيتانا يتذيل الترتيب بعد موسم مضطرب خارج الملعب لكن الفريق خاض سبع مباريات دون هزيمة ليقفز للمركز الـ17 متفوقا بنقطتين على كالياري.

وفوز سالرنيتانا على أودينيزي على أرضه سيقوده للنجاة بينما سيواجه كالياري منافسه فينتسيا الذي هبط بالفعل.

وفي مباريات أخرى، سينهي يوفنتوس، الذي ضمن المركز الرابع هذا الموسم، مشواره المخيب للآمال برحلة إلى فيورنتينا، يوم السبت، بينما يمكن لروما التأكد من التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل بالفوز على تورينو، يوم الجمعة.