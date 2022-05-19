الفيفا يدرس اقتراحا لتعويض عمال قطر بمبلغ يوازي قيمة جوائز كأس العالم

طالبت منظمة العفو الدولية، وهيئات أخرى مدافعة عن حقوق الإنسان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بتخصيص 440 مليون دولار لتعويض العمالة الوافدة في قطر على ما تعرضت له من ”انتهاكات لحقوق الإنسان“ خلال الاستعداد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2022 للعبة الشعبية في الدولة الخليجية.

وفي خطاب إلى جياني إنفانتينو رئيس الفيفا قالت هذه المنظمات إنه ”يتعين على الفيفا أيضا العمل مع الدولة صاحبة الضيافة من أجل حماية حقوق العمال الأجانب في المستقبل“.

نحن في @hrw_ar و @AmnestyAR و @fairsqprojects مع آخرين نطلق حملة #فلتدفع_الفيفا لدعوة @FIFAcom إلى توفير سبل الانتصاف، بما فيها التعويض المالي، لجبر الأذى ضد العمال الوافدين الذي جعلوا @FIFAWorldCup ممكناhttps://t.co/CDx626AWYG pic.twitter.com/Tp3w212yYw — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) May 19, 2022

وقالت العفو الدولية في بيان ”لتعويض الانتهاكات.. التي ارتكبت منذ 2010 عندما منح الفيفا حقوق الاستضافة لقطر دون أن يطلب منها تحسين سبل حماية العمال، تدعو المنظمات الفيفا إلى (تعويض العمال) بمبلغ يعادل على الأقل 440 مليون دولار، وهي قيمة الجوائز التي يقدمها الفيفا في كأس العالم“.

وقالت قطر إنها تعمل على تحسين أنظمة العمل لكنها نفت تقريرا سابقا للعفو الدولية يفيد بتعرض آلاف العمال فيها للاستغلال والإساءة، مؤكدة تنفيذ إصلاحات عديدة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة تتضمن وضع حد أدنى للأجور وإلغاء تأشيرات المغادرة.

وقالت وزارة العمل القطرية في بيان لرويترز إن الحكومة أنشأت صندوق دعم وتأمين العمال لدفع مستحقات العمال وهو ما كلف 110 ملايين جنيه إسترليني (136.37 مليون دولار) خلال العامين الأخيرين فقط.

بطولة كأس العالم في قطر لعام 2022 على الأبواب #قطر2022. وستُسجل الأهداف وسيُتوّج الأبطال، أما التعويضات فيجب أنّ تُدفع لأصحابها. يجب على الفيفا @FIFACom تعويض العمال وعائلاتهم الذين عانوا لإقامة فعالية كأس العالم #PayUpFIFAhttps://t.co/orjc0kZA1o — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) May 19, 2022

وردا على الخطاب قال الفيفا إنه يدرس الاقتراح بحثا عن سبل ”لتسوية جميع المظالم المرتبطة بمشروعات كأس العالم بما في ذلك القضايا التي سبقت الحدث“.

وأشار الفيفا إلى أنه يعمل في هذا الاتجاه مع اللجنة المنظمة للبطولة، وأنه بالفعل عوض عددًا من العمال.

وستقام نهائيات كأس العالم 2022 في قطر ما بين الـ21 من نوفمبر/ تشرين الثاني والـ18 من ديسمبر/ كانون الأول.