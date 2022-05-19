باريس سان جيرمان يعرض على مبابي التحكم في تغيير المدربين واللاعبين

لا يزال مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي يثير الجدل، حيث يسعى باريس سان جيرمان بكل الطرق لإقناعه بتجديد عقده، فيما ينتظر ريال مدريد قراره النهائي في ظل أخبار تؤكد موافقته على الانتقال إلى الفريق الإسباني.

وذكرت تقارير فرنسية، أن كيليان مبابي اجتمع مع إدارة باريس سان جيرمان مؤخرا؛ للاستماع لعرضها الأخير، فيما ذكرت تقارير أخرى أن الإدارة القطرية للفريق استنجدت بالرئيس الحالي لفرنسا إيمانويل ماكرون والرئيس السابق نيكولا ساركوزي لإقناع النجم الفرنسي بالبقاء.

وذكرت قناة ”سكاي سبورت“ أن إدارة باريس سان جيرمان رفعت عرضها المالي للنجم الفرنسي لـ4 ملايين جنيه إسترليني شهريا ما يوازي 48 مليون جنيه إسترليني سنويا خالية من الضرائب بالإضافة لمنحة مكافأة توقيع تبلغ 100 مليون جنيه إسترليني.

كما تضمن العرض احتفاظه بـ100 في المئة من حقوق صوره، وهي أرقام أقل بكثير مما عرضها ريال مدريد، حيث من المحتمل ألّا يتجاوز راتبه دون ضرائب ما بين 25 و30 مليون يورو ونسبة ما بين 60 و70 في المئة من حقوق الصور.

وأكدت تقارير إعلامية، أن مشكلة كليان مبابي مع إدارة باريس سان جيرمان لا تتعلق بالجانب المالي بل بالجانب الرياضي للمشروع والذي فشل في التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وكانت صحيفة ”le parisien“ قد أشارت لكون كيليان مبابي لا يرتاح للبرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، كما لا يتوقع النجاح مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ويأمل في إدارة تفرض الانضباط واحترام الفريق ومحاربة التجمعات.

وأكد برنامج ”EL Chiringuito“ الإسباني المقرب من نادي ريال مدريد أن إدارة باريس سان جيرمان عرضت على النجم الفرنسي كليان مبابي البالغ 23 عاما أن يكون قائدا للمشروع الرياضي المستقبلي للنادي، مع منحه حق إبداء رأيه في التعاقد مع المدربين واللاعبين.

وأكد كيليان مبابي خلال تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي عن الموسم الماضي في الدوحة القطرية، أنه اتخذ قراره بشكل نهائي واختار فريقه القادم وسيعلن عن ذلك في الأيام القادمة وقبل الدخول لمعسكر إعدادي رفقة المنتخب الفرنسي.