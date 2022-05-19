صحف رياضية: عرض تراب.. كلوب لن يوجه نداء إلى جيرارد.. وكلاسيكو أوروبا

شكل فوز فرانكفورت بلقب الدوري الأوروبي على حساب غلاسكو رينجرز في النهائي وأزمة كريستينسن في تشيلسي ونصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة السلة بين برشلونة وريال مدريد العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بمنح الكرواتي لوكا مودريتش جائزة ماركا للأساطير وأخبار سوق انتقالات برشلونة ومصير المدربين في أندية أولمبيك مارسيليا ونانت ودعم قدماء ريال مدريد للفريق في نهائي باريس وأزمة كوياتي في كريستال بالاس بعد مساندة إدريسا غاي لاعب باريس سان جيرمان.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على منحها جائزة الأساطير للكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد وكتبت :“ لوكا مودريتش : أسطورة لا نهائية ”.

الصحيفة تحدثت عن فوز فرانكفورت بلقب الدوري الأوروبي بعد الفوز في النهائي على غلاسكو رينجرز بضربات الترجيح وكتبت :“ الدوري الأوروبي : فرانكفورت بطل ”.

كما اهتمت بنصف نهائي الدوري الأوروبي الممتاز لكرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة.

سبورت

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات برشلونة وكتبت :“ كوليبالي مرشح لتعزيز قلب الدفاع ”.

كما تحدثت عن نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة السلة بين برشلونة وريال مدريد وكتبت :“ من أجل النهائي “ وأيضا بنهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات في كرة القدم وكتبت :“ خوان لابورتا يحفز لاعبات برشلونة في النهائي ”.

الصحيفة اهتمت بفوز فرانكفورت بكأس الدوري الأوروبي على حساب غلاسكو رينجرز في النهائي وكتبت :“ فرانكفورت بطلا بضربات الترجيح ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة السلة وكتبت :“ كلاسيكو ”.

كما تحدثت عن مصير الهولندي ممفيس ديباي في برشلونة وكتبت :“ ممفيس ديباي حسب ميزان سوق الانتقالات ”.

الصحيفة اهتمت بتتويج فرانكفورت بلقب الدوري الأوروبي بعد الفوز في النهائي على غلاسكو رينجرز وكتبت :“ تتويج فرانكفورت ”.

آس

ركزت الصحيفة على نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة وكتبت :“ كلاسيكو أوروبا ”.

الصحيفة تحدثت عن فوز فرانكفورت بكأس الدوري الأوروبي على حساب غلاسكو رينجرز في النهائي بضربات الترجيح وكتبت :“ اللقب لفرانكفورت ”.

كما اهتمت بدعم لاعبي ريال مدريد الذين شاركوا في نهائي 1981 للفريق في باريس وكتبت :“ كانوا أيضا مرشحين باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على أزمة الدنماركي كريستينسن في تشيلسي ورفضه لعب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وكتبت :“ مرارا وتكرارا ، توخيل : نهائي كأس الاتحاد ليست المرة الأولى التي يرفض خلالها كريستينسن اللعب ”.

الصحيفة اهتمت بمساندة كوياتي لمواطنه إدريسا غاي في قضية عدم دعم المثليين وكتبت :“ فييرا : سأتحدث مع كوياتي ”.

كما اهتمت بتصريحات كلوب حول مدرب أستون فيلا أسطورة ليفربول جيرارد الذي يحمل آمال الفريق في لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت :“ كلوب لن أوجه نداء لجيرارد ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على أولمبيك مارسيليا ومدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي وكتبت :“ أولمبيك مارسيليا :سامباولي ظل الشكوك ”.

كما تحدثت عن فريق نانت ومدربه وكتبت :“ نانت : كومبواري : نعم ”.

الصحيفة اهتمت بفوز أنترخت فرانكفورت بلقب الدوري الأوروبي بعد فوزه بركلات الترجيح في النهائي على غلاسكو رينجرز وكتبت :“ عرض تراب ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على البرتغالي لياو نجم ميلان وكتبت :“ لياو يساوي 100 مليون يورو ”.

كما تحدثت الصحيفة عن سوق انتقالات يوفنتوس وكتبت :“ يوفنتوس يرغب في التعاقد مع جورجينو ”.

الصحيفة اهتمت بروما قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أمام فاينورد وكتبت :“ مورينيو : إنه أهم نهائي ويمكنني البقاء سنتين أخريين ”.

كما اهتمت بفوز فرانكفورت بلقب الدوري الأوروبي بعد الفوز في النهائي بضربات الترجيح على غلاسكو رينجرز وكتبت :“ رامسي يضيع ضربة ترجيح وفرانكفورت يهزم رينجرز ويفوز بالدوري الأوروبي ”.