آينتراخت فرانكفورت يتوج بالدوري الأوروبي بفوزه على رينجرز بركلات الترجيح

توج آينتراخت فرانكفورت الألماني بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد الفوز 5-4 بركلات الترجيح على رينجرز الأسكتلندي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 اليوم الأربعاء.

وحقق آينتراخت فرانكفورت الألماني لقبه الأوروبي الأول منذ 42 عاماً بتتويجه بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم ”يوروبا ليغ“.

آينتراخت فرانكفورت الألماني يتوج بطلا للدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه بفوزه في النهائي على رينجرز بركلات الترجيح pic.twitter.com/0GfTvy1tgw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 18, 2022

وفاز آينتراخت على غلاسكو رينجرز الاسكتلندي 5-4 بركلات الترجيح (1-1 بعد التمديد)، في النهائي الذي أقيم على ملعب ”رامون سانشيس بيسخوان“ في مدينة إشبيلية الإسبانية.

ومنح جو أريبو التقدم لرينجرز عكس مجريات اللعب في الدقيقة 57 عندما استغل انزلاق المدافع توتا وانفرد بالمرمى ليسدد داخل الشباك.

لكن الفريق الألماني، الذي لم يخسر طيلة البطولة وكان يتطلع للقبه الأوروبي الأول منذ كأس الاتحاد في 1980، أدرك التعادل عبر رفائيل بوري الذي وصل إلى تمريرة فيليب كوستيتش العرضية ليضعها في المرمى في الدقيقة 70.

وسجل رفائيل بوري ركلة الترجيح الحاسمة بعدما تصدى زميله الحارس كيفن تراب لركلة من آرون رامسي.

وفاز فرانكفورت بلقبه القاري الثاني بعد أول في المسابقة ذاتها عام 1980 (تحت مسمّى كأس الاتحاد).

الكولومبي رافاييل بوري يهدي لقب الدوري الأوروبي لفريقه آينتراخت فرانكفورت بعد نجاحه في تسجيل ركلة الجزاء الأخيرة#الدوري_الاوروبي #فرانكفورت_رينجرز pic.twitter.com/pS0IH1ooBu — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 18, 2022

وبهذا اللقب سيشارك أينتراخت في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل رغم احتلاله المركز 11 في الدوري الألماني.

كما سيلعب الفريق في كأس السوبر الأوروبية ضد ريال مدريد الإسباني أو ليفربول الإنجليزي.

وأصبح المدرب أوليفر جلازنر ثاني مدرب نمساوي يفوز بلقب أوروبي بعد الأسطورة إرنست هابل مع هامبورج وفينوورد.