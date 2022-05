موقف إدريسا غاي من ارتداء قميص قوس قزح يدخل منعطفا جديدا

يبدو أن غياب السنغالي إدريسا جانا غاي عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان الأخيرة أمام مونبلييه ببسبب رفضه ارتداء قميص يحمل قوس قزح في مساندة للمثلية الجنسية قد أخذ اتجاها مختلفا بعد بدء التحقيق مع اللاعب ومساندة زملائه له في هذه الأزمة.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن مجلس الأخلاق الوطني التابع للاتحاد الفرنسي لكرة القدم فتح تحقيقا بشأن غياب غاي عن فوز فريقه 4-صفر على مونبلييه يوم السبت الماضي ”لأسباب شخصية“.

وطلب مجلس الأخلاق من الدولي السنغالي توضيحا لموقفه من المباراة، بعدما تردد أن غيابه جاء بسبب رفضه المشاركة في الجولة 37 التي كانت لمساندة حقوق المثليين من الجنسين وارتداء قميص عليه قوس قزح الذي يرمز للمثلية الجنسية، حيث ارتدى جميع لاعبي كافة الأندية ذات القمصان على الهامش اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية.

وقال مجلس الأخلاق في خطابه إلى غاي ”أحد أمرين، إما أن هذه الافتراضات (رفضه بسبب موقفه ضد المثلية) لا أساس لها من الصحة ونحن ندعوك دون تأخير للتحدث علانية من أجل إسكات هذه الشائعات. ندعوك، على سبيل المثال ، إلى إرفاق رسالتك بصورة لك وأنت ترتدي القميص المعني. الوضع خطير بما يكفي لإرسال هذه الرسالة.

”وإما أن هذه الشائعات صحيحة. في هذه الحالة، نطلب منك أن تكون على دراية بنطاق إيماءتك والخطأ الجسيم المرتكب. إن الكفاح ضد التمييز الذي تتعرض له الأقليات المختلفة، مهما كانت، هو معركة أساسية ودائمة. سواء كان لون البشرة، أو الدين، أو التوجه الجنسي، أو أي اختلاف آخر، فإن جميع أشكال التمييز تقوم على نفس الأساس، وهو رفض الآخرين لأنهم يختلفون عن معظمهم“.

ويضيف المجلس الوطني للأخلاقيات: ”برفضك المشاركة في هذه العملية الجماعية، فأنت في الواقع تؤكد صحة السلوك التمييزي ورفض الآخر، وليس فقط ضد مجتمع المثليين، تأثير كرة القدم على المجتمع وقدرة اللاعبين على تمثيل نموذج يحتذى به لمن يعجب بهم يمنحنا جميعًا مسؤولية خاصة“.

مساندة سنغالية قوية

يأتي ذلك في الوقت الذي تلقى فيه غاي مساندة واسعة من زملائه في المنتخب السنغالي خاصة شيخو كوياتي وإسماعيلا سار..

وكان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان قد أعلن أن غياب اللاعب كان لأسباب شخصية، بينما أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن غيابه جاء لأنه ”لم يرغب في ارتداء قميص فريقه الذي يحمل ألوان قوس قزح“.

ويبدو أن غاي الآن مدعوم من زملائه في الفريق السنغالي كوياتي وسار، حيث نشر سار جناح واتفورد الإنجليزي صورة له مع غاي عبر إنستغرام، مع رمز تعبيري للقبضة، وثلاثة رموز تعبيرية للقلب والكلمات: ”100 في المائة“ وذلك في إشارة إلى مساندته في موقفه.

كما أبدى كوياتي لاعب كريستال بالاس أيضًا دعمه لمواطنه من خلال إنستغرام، واصفًا غاي بأنه ”رجل حقيقي“ ، مع إضافة ”نحن ندعمك بكل إخلاص“.

