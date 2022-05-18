اتفاق تاريخي للمساواة في الأجور بين لاعبي ولاعبات كرة القدم الأمريكيين

أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم والمنتخبان الوطنيان للرجال والسيدات عن اتفاق تاريخي، يوم الأربعاء، يمنح أجرا متساويا بين الرجال والسيدات بما في ذلك الجوائز المالية لكأس العالم.

ويأتي هذا الإعلان تتويجا لمعركة استمرت عقودا من قبل الفريق الأمريكي للسيدات، الفريق الأكثر نجاحا في كرة القدم الأمريكية، للحصول على تعويض متساوٍ ومعاملة عادلة، والمزيد من الاعتراف من قبل الاتحاد بأن كرة القدم الأمريكية أقوى عندما يكون الجميع موحدا.

وقالت مارغريت بروس عضو لجنة المساواة في الفريق الأمريكي للسيدات لصحيفة ”يو.إس. توداي“: ”إنه مفيد للغاية. بالنسبة لي، أشعر بالتواضع الشديد للانضمام إلى هذه المعركة التي استمرت سنوات حتى قبل أن ألمس كرة. قبل أن أولد في الواقع. ”أنا فخورة حقا بالعمل الذي تم إنجازه. اجتمع الكثير من الموهوبين معا ليحققوا شيئا مميزا حقا ”.

وبموجب الصفقة الجديدة، سيكون مجموع ما يحصل عليه الفريق الأمريكي للسيدات لهذا العام 7.2 مليون دولار ، بزيادة 54 في المئة عن 2018. يتضمن ذلك زيادة بنسبة 68 في المئة – إلى 120 ألف دولار – فيما يمكن للاعبين كسبه فقط من بطولة تصفيات كأس العالم الصيفية.

وتستمر اتفاقيات المفاوضة الجماعية الجديدة حتى العام 2028؛ مما يضمن المساواة في الأجر لبطولتين قادمتين لكأس العالم. هذا ليس بالأمر الهين بالنظر إلى أن الولايات المتحدة تشارك في استضافة بطولة 2026 للرجال مع كندا والمكسيك.

قالت سيندي بارلو كون، رئيسة كرة القدم الأمريكية، وهي لاعبة سابقة في الفريق الأمريكي للسيدات: ”يجب على كل من يهتم برياضتنا أن يشارك في هذا الفخر؛ لأننا نتطلع إلى العمل معا لتنمية كرة القدم لأجيال قادمة“.

كيف سيبدو الأجر المتساوي بالضبط؟

سيكون أجر المشاركة في معسكرات التدريب الأمريكية ومباريات المنتخب الوطني هي نفسها للاعبين من كلا الفريقين الرجال والسيدات، بينما سيتم استخدام نفس المعايير – النتيجة وترتيب المنافس – لتحديد مكافآت الأداء للمباريات الودية.

لطالما كانت مكافآت كأس العالم نقطة شائكة بالنسبة إلى الفريق الأمريكي للسيدات. بغض النظر عن مدى نجاح النساء الأمريكيات، فقد كنّ دائما عرضة للتغييرات؛ بسبب التفاوت الهائل في جوائز الفيفا المالية.

حصلت النساء الأمريكيات على 4 ملايين دولار بعد فوزهن باللقب الثاني على التوالي في العام 2019، بينما حصلت فرنسا على 38 مليون دولار لفوزها في بطولة الرجال في 2018. وفي العام 2014، حصل المنتخب الأمريكي للرجال على ما يقرب من 5.4 مليون دولار فقط للوصول إلى دور الـ16؛ حيث لم يشاركوا في كأس العالم 2018 في روسيا.

وبموجب الصفقات الجديدة، سيقسم الاتحاد الأمريكي للعبة 90 في المائة من أموال الجوائز من بطولات كأس العالم للرجال والسيدات بين الفريقين بالتساوي.

ما مدى أهمية ذلك؟

التزمت بلدان أخرى، بما في ذلك أستراليا والنرويج وإنجلترا والبرازيل، بالمساواة في الأجر الأساسي للاعبين من الرجال والنساء؛ لم يذهب أي اتحاد إلى هذا الحد في تقسيم أموال جوائز كأس العالم. معظمهم لا يمنح لاعبيه هذا القدر من أموال الفيفا أيضا.

وقال المدافع والكر زيمرمان، عضو المجموعة القيادية لاتحاد اللاعبين: ”لفرصة المتاحة لنا هنا هي أن نقود ونصبح قدوة. بالنظر إلى ما يعنيه هذا لأنها صفقة كبيرة. إنه ليس شيئا يجب التغاضي عنه. نأمل أن يكون هذا هو المعيار لما هو آت.“

وللمرة الأولى، سيشارك الاتحاد الأمريكي للعبة جزءا من عائداته التجارية مثل حقوق البث، ورعاية الشركات، ومبيعات التذاكر مع اللاعبين.

سيتم خوض جميع المباريات التابعة للاتحاد على ذات الملاعب، بمعنى آخر، انتهت أيام لعب الفريق الأمريكي للسيدات على العشب الصناعي بينما كان يلعب فرق الرجال على العشب الطبيعي. ستكون ميزانيات السفر للفرق قابلة للمقارنة أيضا، وسيتم تزويد كلا الفريقين بعدد متساوٍ من رحلات الطيران العارض.

وافق الاتحاد الأمريكي أيضا على وضع تدابير حماية لمنع المضايقات وغيرها من السلوكيات غير اللائقة، بما في ذلك قدرة اللاعبين على الإبلاغ عن الإساءات دون الكشف عن هويتهم. لقد أصبح هذا موضوعا مهما بشكل خاص للفريق الأمريكي للسيدات خلال العام الماضي، حيث اتهم أكثر من ستة لاعبات بـ ”التقاعس المتعمد“، بعد الكشف عن الإساءة من قبل العديد من مدربي كرة القدم للسيدات.