السويد تستهل مشوارها في دوري الأمم الأوروبية دون إبراهيموفيتش

قال يان أندرسون مدرب السويد، اليوم الأربعاء، إن المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش لن يشارك مع المنتخب الوطني في أربع مباريات في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الشهر المقبل.

وعانى إبراهيموفيتش من إصابة في الركبة في الأشهر الأخيرة وكانت آخر مرة يلعب فيها 90 دقيقة كاملة في يناير كانون الثاني الماضي مع ناديه ميلان.

وقال أندرسون ”يعلم الجميع أنه يعاني من إصابة منذ فترة ولهذا تم استبعاده من البطولة“.

وكان إبراهيموفيتش قد أعلن الاعتزال الدولي لأول مرة بعد بطولة أوروبا 2016 لكنه عاد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في 2021.

وإبراهيموفيتش هو الهداف التاريخي لمنتخب السويد برصيد 62 هدفا في 121 مباراة.

