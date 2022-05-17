صحف رياضية: بداية ثورة برشلونة.. واتفاق لانتقال مبابي إلى ريال مدريد

شكل مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي واقتراب تعاقده مع ريال مدريد وموافقة البولندي روبيرت ليفاندوفسكي على الانتقال لبرشلونة وهزيمة آرسنال أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز واستفادة توتنهام باحتفاظه بالمركز الرابع العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بثورة برشلونة وضرورة حسم تشافي هيرنانديز مصير 15 لاعبا ومخاوف رومان إبراموفيتش من صفقة بيع تشيلسي والتزام تين هاغ بمانشستر يونايتد ووداع يوفنتوس لديبالا وكيلليني.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على وجود اتفاق بين ريال مدريد والنجم الفرنسي كليان مبابي وكتبت :“ نعم، تم الانتهاء من الاتفاق لتحويل مبابي نحو ريال مدريد ”.

الصحيفة اهتمت بتكريمها للأساطير وكتبت :“ شوسو غارسيا براغادو يتسلم جائزة ماركا للأساطير، أسير بكل عزم ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على برشلونة وبداية التغيير في الفريق وكتبت :“ برشلونة : بداية الثورة ”.

الصحيفة تحدثت عن تكريم أبطال ويمبلي في برشلونة الذين حققوا أول لقب لدوري أبطال أوروبا وكتبت :“ تكريم عاطفي لأبطال ويمبلي ”.

الصحيفة اهتمت بالبولندي روبيرت ليفاندوفسكي وكتبت :“ بايرن ميونخ يبدأ البحث عن بديل لليفاندوفسكي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مستقبل المهاجم البولندي روبيرت ليفاتندوفسكي وكتبت :“ ليفاندوفسكي قال نعم لبرشلونة ”.

الصحيفة تحدثت عن صراع النزول في الدوري الإسباني وكتبت :“ أرقام النزول في الدوري الإسباني : قادش الأكثر احتمالا ”.

كما اهتمت الصحيفة بمستقبل كليان مبابي وكتبت :“ ريال مدريد لن يعلن عن التعاقد مع مبابي إلا بعد نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس ”.

آس

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم الفرنسي كليان مبابي وكتبت :“ باريس أولا ثم مبابي ، المهاجم الفرنسي يرغب أولا في توديع باريس سان جيرمان الأسبوع القادم ، وفي حال التوقيع مع ريال مدريد سيعلن عن الخبر بعد نهائي دوري أبطال أوروبا ”.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة وكتبت :“ تشافي مطالب بالحسم في مصير 15 لاعبا ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على هزيمة آرسنال أمام نيوكاسل يونايتد 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز وفشله في استعادة المركز الرابع وكتبت :“ تفاؤل ، يبدو أن حلم أرسنال في دوري أبطال أوروبا أنتهى مع وجود توتنهام في المركز الرابع ”.

كما تحدثت عن صفقة بيع تشيلسي وكتبت :“ رومان أبراموفيتش : مخاوف الصفقة ”.

كما اهتمت بالهولندي إيريك تين هاغ المدرب الجديد لمانشستر يونايتد وكتبت :“ تين هاغ التزم بها ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على التشويق الذي يصنعه الفرنسي كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بشأن مستقبله وكتبت :“ مهرجان كليان مبابي ”.

كما تحدثت الصحيفة عن رفض السنغالي إدريسا غاي لاعب باريس سان جيرمان اللعب برفقة الفريق بسبب التضامن مع المثليين.

الصحيفة اهتمت ببطولة رولان غاروس للتنس وكتبت :“ رولان غاروس بدأ بالفعل ”.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل يوفنتوس ولاتسيو 2-2 في الدوري الإيطالي ووداع الفريق للثنائي جورجيو كيلليني وباولو ديبالا وكتبت :“ الأخير برفقة يوفنتوس ”.

الصحيفة تحدثت عن إنتر ميلان وكتبت :“ موراتا : أنا أقنعت إينزاغي ”.

كما اهتمت بالفرنسي كليان مبابي وكتبت :“ مبابي – ريال مدريد : هناك اتفاق ”.