إنتر ميلان يؤجل حسم الدوري الإيطالي للجولة الأخيرة.. ماذا يحتاج أمام الميلان؟

أحرز الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدفين ليقود فريقه إنتر ميلان للفوز 3-1 على كالياري، الأحد، ويؤجل حسم لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

ومع فوز ميلان المتصدر 2-0 على أتلانتا في وقت ساب في سان سيرو، كان إنترميلان يحتاج إلى الفوز للحفاظ على آمال الاحتفاظ باللقب، وتقدم بهدف ماتيو دارميان بعد مرور 25 دقيقة.

وأضاف مارتينيز الهدف الثاني بعد الاستراحة بست دقائق، وبدا أن الفريق سيحقق بسهولة انتصاره التاسع في 10 مباريات في كل المسابقات، قبل أن يقلص كالياري الفارق بشكل مفاجئ بواسطة تشارالامبوس ليكوجيانيس.

وعانى إنتر من بعض لحظات التوتر، قبل أن يسجل مارتينيز الهدف الثالث قبل 6 دقائق من النهاية، لينهي آمال كالياري في العودة.

وحافظ إنتر صاحب المركز الثاني على تأخره بنقطتين عن ميلان المتصدر قبل خوض منافسات الجولة الأخيرة.

وسيحتاج إنتر إلى الفوز على أرضه على سامبدوريا، يوم الأحد، وانتظار تعثر ميلان أمام ساسولو