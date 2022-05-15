رسميا: ديبالا يعلن نهاية مشواره مع يوفنتوس

أعلن الأرجنتيني باولو ديبالا، اليوم الأحد رحيله عن نادي يوفنتوس الإيطالي، الذي قضى رفقته سبعة مواسم، بنهاية الموسم الحالي.

ويخوض الأرجنتيني (28 عاماً) غدا الإثنين ضد لاتسيو مباراته الأخيرة ضمن لقاءات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من منافسات الدوري الإيطالي على ملعبه وأمام جمهوره.

وقال ديبالا عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور ”إنستغرام“: ”غداً الإثنين سأخوض مباراتي الأخيرة بهذا القميص“.

وأضاف: ”من الصعب تخيل الأمر، لكنه سيكون وداعنا الأخير، لن يكون الأمر سهلاً، لكنني سأدخل إلى الملعب بابتسامة وبرأس مرفوعة لأنني أعلم أنني بذلت قصارى جهدي من أجل النادي“.

وتابع: ”كنت أظن أننا سنستمر معاً لسنوات أخرى، لكن القدر يفرّق طرقنا، لن أنسى على الإطلاق ما جعلتموني أعيشه في كل مباراة وكل هدف“.

واختتم ديبالا رسالته: «أشكركم على دعمي في أوقات عصيبة، وأشكر جميع من رافقوني طوال سنوات مسيرتي من أولهم إلى آخرهم، بداية من الجمهور وحتى العاملين في النادي، أشكر الجميع، مدربين وزملاء وموظفين وإداريين، ارتداء هذا القميص وشارة القيادة من أعظم لحظات الفخر في حياتي، والتي آمل أن أجعل أبنائي وأحفادي يرونها يوماً ما“.

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يذكر أن ديبالا توج مع يوفنتوس بـ12 لقباً وسجل 115 هدفاً في جميع البطولات التي شارك بها.

وبدأ ديبالا مسيرته رفقة نادي إينستيتوتو دي كوردوبا الأرجنتيني الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، لكنه سرعان ما انضم إلى كرة القدم الإيطالية عبر بوابة نادي باليرمو وهو ابن 18 عاماً، ولعب هناك 3 مواسم.

وبعد ذلك انضم ديبالا إلى يوفنتوي في موسم 2015ـ2016.

وارتدى ديبالا قميص منتخب بلاده في 32 مباراة، والآن يرحل عن يوفنتوس بعد 7 مواسم بحثاً عن تجربة جديدة.