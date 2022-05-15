هدف ثيو هيرنانديز الرائع في مباراة ميلان وأتلانتا (فيديو)

سجل المدافع الفرنسي ثيو هيرنانديز هدفًا رائعًا في المباراة التي جمعت ميلان مع ضيفه أتلانتا، اليوم الأحد، في الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا).

وخطف ثيو هيرنانديز الكرة قرب منطقة جزاء ميلان وتجلوز لاعبي أتلانتا قبل أن يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد في مرمى الحارس خوان موسو في الدقيقة 75.

أفضل أهداف الموسم في #الدوري_الإيطالي .. ثيو هيرنانديز لاعب #ميلان حصل على الكرة على حدود منطقة الجزاء.. خلال "١٢" ثانية كان قد وصل إلى مرمى الخصم وسجل هدفا ❤️#ميلان_أتالانتا#الكالتشيوpic.twitter.com/MbDB77YCov — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2022

وضمن هدف ثيو هيرنانديز الفوز لميلان، حيث كان الروسينيري متقدمًا بهدف من توقيع المهاجم البرتغالي رفائيل لياو في الدقيقة 56.

وبهذا الفوز بات ميلان على بعد نقطة من التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ19 في تاريخه.

وخلال 37 مباراة حقق ميلان الفوز 25 مرة، مقابل التعادل 8 مرات، وخسر 4 مرات، وبات رصيد ميلان عند 83 نقطة، ويتقدم الروسينيري بـ5 نقاط عن جاره إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، الذي سيلعب في وقت لاحق مع كالياري.

وسيضمن ميلان التتويج بلقب الدوري الإيطالي حال خسارة أو تعادل إنتر ميلان أمام كالياري في وقت لاحق.

بعد الفوز على أتلانتا.. كم نقطة يحتاج ميلان للتتويج بلقب الدوري الإيطالي؟ https://t.co/OL9hldIqgm pic.twitter.com/5XcSkshMwA — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2022

أما حال فوز إنتر ميلان على كالياري، فإن ميلان سيكون بحاجة إلى التعادل أو الفوز على ساسولو في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، يوم الأحد المقبل.

ونجح إنتر ميلان في التتويج بلقب الدوري الإيطالي، الموسم الماضي، ليكسر احتكار يوفنتوس للقب والذي دام لـ9 سنوات متتالية، في حين آن آخر تتويج لميلان بلقب الدوري الإيطالي إلى موسم 2010/2011.

وسبق لميلان التتويج بلقب الدوري الإيطالي 18 مرة، مقابل 19 لقبًا لإنتر ميلان، و36 لقبًا ليوفنتوس.