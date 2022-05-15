بعد الفوز على أتلانتا.. كم نقطة يحتاج ميلان للتتويج بلقب الدوري الإيطالي؟

بات ميلان على بعد نقطة من التتويج بلقب الدوري الإيطالي بعد فوزه الثمين بنتيجة 2/0 على ضيفه أتلانتا بنتيجة، اليوم الأحد، في الجولة الـ37 من الكالتشيو على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا).

وانتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي قبل أن يسجل المهاجم البرتغالي رفائيل لياو هدفًا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وضعها بين قدمي خوان موسو حارس أتلانتا.

#ميلان يقترب من التتويج بالدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ ١١ عاما .. بعد فوزه على أتالانتا يتبقى له نقطة واحدة يحصل عليها في الجولة الأخيرة للتتويج .. أو حال تعثر منافسه المباشرة #انترpic.twitter.com/CVaL4GmvW6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2022

وبعد عمل رائع سجل ثيو هيرنانديز الهدف الثاني لميلان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75.

وحقق ميلان الفوز الـ25، مقابل التعادل 8 مرات، وخسر 4 مرات، ليرفع رصيده إلى 83 نقطة من 37 مباراة.

ويتقدم ميلان بـ5 نقاط عن جاره إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، الذي سيلعب في وقت لاحق مع كالياري.

أفضل أهداف الموسم في #الدوري_الإيطالي .. ثيو هيرنانديز لاعب #ميلان حصل على الكرة على حدود منطقة الجزاء.. خلال "١٢" ثانية كان قد وصل إلى مرمى الخصم وسجل هدفا ❤️#ميلان_أتالانتا#الكالتشيوpic.twitter.com/MbDB77YCov — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2022

وقد يضمن ميلان التتويج بلقب الدوري الإيطالي، اليوم الأحد، حال خسارة أو تعادل إنتر ميلان أمام كالياري في وقت لاحق.

وفي حال فوز إنتر ميلان على كالياري فإن ميلان سيكون بحاجة إلى التعادل أو الفوز على ساسولو في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، يوم الأحد المقبل.

ونال إنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي، الموسم الماضي، ليكسر احتكار يوفنتوس للقب 9 سنوات متتالية، في حين آن آخر تتويج لميلان بلقب الدوري الإيطالي إلى موسم 2010/2011.

ونال ميلان لقب الدوري الإيطالي 18 مرة، مقابل 19 لقبًا لإنتر ميلان، و36 لقبًا ليوفنتوس.