إيلون ماسك

احتجاجات إيران

جريمة كراهية

الغالي بلقصير

محاولة اغتيال

زعماء بالإمارات

انتخابات لبنان

شرب القهوة
أظهر المزيد

رياضة

بعد الفوز على أتلانتا.. كم نقطة يحتاج ميلان للتتويج بلقب الدوري الإيطالي؟
تاريخ النشر: 15 مايو 2022 17:56 GMT
تاريخ التحديث: 15 مايو 2022 19:05 GMT

بعد الفوز على أتلانتا.. كم نقطة يحتاج ميلان للتتويج بلقب الدوري الإيطالي؟

بات ميلان على بعد نقطة من التتويج بلقب الدوري الإيطالي بعد فوزه الثمين بنتيجة 2/0 على ضيفه أتلانتا بنتيجة، اليوم الأحد، في الجولة الـ37 من الكالتشيو على ملعب

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

بات ميلان على بعد نقطة من التتويج بلقب الدوري الإيطالي بعد فوزه الثمين بنتيجة 2/0 على ضيفه أتلانتا بنتيجة، اليوم الأحد، في الجولة الـ37 من الكالتشيو على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا).

وانتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي قبل أن يسجل المهاجم البرتغالي رفائيل لياو هدفًا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وضعها بين قدمي خوان موسو حارس أتلانتا.

وبعد عمل رائع سجل ثيو هيرنانديز الهدف الثاني لميلان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75.

وحقق ميلان الفوز الـ25، مقابل التعادل 8 مرات، وخسر 4 مرات، ليرفع رصيده إلى 83 نقطة من 37 مباراة.

ويتقدم ميلان بـ5 نقاط عن جاره إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، الذي سيلعب في وقت لاحق مع كالياري.

وقد يضمن ميلان التتويج بلقب الدوري الإيطالي، اليوم الأحد، حال خسارة أو تعادل إنتر ميلان أمام كالياري في وقت لاحق.

وفي حال فوز إنتر ميلان على كالياري فإن ميلان سيكون بحاجة إلى التعادل أو الفوز على ساسولو في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، يوم الأحد المقبل.

ونال إنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي، الموسم الماضي، ليكسر احتكار يوفنتوس للقب 9 سنوات متتالية، في حين آن آخر تتويج لميلان بلقب الدوري الإيطالي إلى موسم 2010/2011.

ونال ميلان لقب الدوري الإيطالي 18 مرة، مقابل 19 لقبًا لإنتر ميلان، و36 لقبًا ليوفنتوس.

2022-05-373737

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play