يوفنتوس يعقد اجتماعا مع بوغبا لإقناعه بالعودة إلى الفريق

كشفت صحيفة ”لا غازيتا ديللو سبورت“ الإيطالية، أن مسؤولي يوفنتوس يسعون لعقد اجتماع مع الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، من أجل إقناعه بالعودة للفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي تعاقد بوغبا مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني ليلعب في صفوفه بداية من الموسم المقبل.

يوفنتوس لا يزال يحلم بعودة بوغبا للفريق من أجل تدعيم وسط الملعب بعد رحيله لمانشستر يونايتد في 2016.

وأوضحت الصحيفة، أن الاجتماع سيقام غدا الإثنين، حيث سيقدم مسؤولو اليوفي لبوغبا راتبًا سنويًا يبلغ 7.5 مليون يورو فقط، سيرتفع بالمتغيرات إلى ما يزيد عن 10 ملايين يورو.

وأشارت إلى أن بوغبا يحصل حاليًا مع مانشستر يونايتد على 15 مليون يورو سنويًا، وليس واضحًا إذا كان سيوافق على خفض راتبه مع يوفنتوس.

وشددت الصحيفة، على أن يوفنتوس لا يستطيع منح بوغبا راتبًا أعلى، لذا يأمل مسؤولوه أن تكون هذه الأموال كافية لحسم الصراع على الصفقة مع باريس سان جيرمان.

Paul Pogba and Juventus to hold fresh talks on Monday over second free transfer from Man Utd | @johncrossmirror https://t.co/fATlhtzZWc — Mirror Football (@MirrorFootball) May 15, 2022

وشارك اللاعب الفرنسي مع مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم الحالي في 27 مباراة، وتمكن خلالها من تسجيل هدف وحيد وصناعة تسعة أهداف.

وفاز بوغبا سابقا مع يوفنتوس بأربعة ألقاب متتالية على صعيد الدوري الإيطالي، بالإضافة لتحقيقه لكأس إيطاليا مرتين في المواسم الأربعة التي قضاها في تورينو قبل أن يعود إلى الأولد ترافورد في العام 2016.

ويعد بوغبا أحد ناشئي مانشستر يونايتد ورحل عنه مجانا صوب يوفنتوس في العام 2012 قبل أن يعود للشياطين الحُمر في 2016.

وإجمالا ارتدى بوغبا قميص يونايتد في 154 مباراة مسجلا 29 هدفا.

ولم يستطع بوغبا ويونايتد التوصل لاتفاق لتجديد التعاقد، وأكد مدرب الفريق المؤقت رالف رانجنيك أن اللاعب الفرنسي لن يلعب مجددا لنهاية الموسم بعد تعرضه للإصابة في وقت سابق ضد ليفربول.