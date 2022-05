يوفنتوس يعقد اجتماعا مع بوغبا لإقناعه بالعودة إلى الفريق

كشفت صحيفة ”لا غازيتا ديللو سبورت“ الإيطالية، أن مسؤولي يوفنتوس يسعون لعقد اجتماع مع الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، من أجل إقناعه بالعودة للفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي تعاقد بوغبا مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني ليلعب في صفوفه بداية من الموسم المقبل.

يوفنتوس لا يزال يحلم بعودة بوغبا للفريق من أجل تدعيم وسط الملعب بعد رحيله لمانشستر يونايتد في 2016.

وأوضحت الصحيفة، أن الاجتماع سيقام غدا الإثنين، حيث سيقدم مسؤولو اليوفي لبوغبا راتبًا سنويًا يبلغ 7.5 مليون يورو فقط، سيرتفع بالمتغيرات إلى ما يزيد عن 10 ملايين يورو.

وأشارت إلى أن بوغبا يحصل حاليًا مع مانشستر يونايتد على 15 مليون يورو سنويًا، وليس واضحًا إذا كان سيوافق على خفض راتبه مع يوفنتوس.

وشددت الصحيفة، على أن يوفنتوس لا يستطيع منح بوغبا راتبًا أعلى، لذا يأمل مسؤولوه أن تكون هذه الأموال كافية لحسم الصراع على الصفقة مع باريس سان جيرمان.

