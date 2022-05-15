ميلان ضد أتلانتا وكالياري مع إنتر.. كل ما تريد معرفته عن مباراتي صراع المنافسة على لقب الدوري الإيطالي

تشهد الجولة السابعة والثلاثون وقبل الأخيرة من عمر الدوري الإيطالي مواجهتين مهمتين في سباق حسم اللقب.

يستضيف ميلان منافسه أتلانتا على ملعب ”سان سيرو“، مساء اليوم الأحد، كما يلتقي إنتر ميلان مضيفه كالياري على ملعب ”سردينيا آرينا“.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز ملامح المواجهتين وصراع المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين ميلان وأتلانتا في الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة LEGA SERIE A عبر موقع يوتيوب بصوت المعلق خالد الغول.

وتقام المباراة بين كالياري وإنتر ميلان في الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة LEGA SERIE A عبر موقع يوتيوب بصوت المعلق ميشيل سعد.

فريق واحد، حلم واحد. 🔴⚫️ https://t.co/txAulfCUgR — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) May 15, 2022

ترتيب الفريقين

يحتل ميلان صدارة الترتيب برصيد 80 نقطة بواقع 24 فوزا و8 تعادلات و4 هزائم، وسجل 64 هدفا واستقبل 31 هدفا.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 78 نقطة بواقع 23 فوزا و9 تعادلات و4 هزائم، وسجل 78 هدفا واستقبل 31 هدفا.

ويسعى ميلان لتحقيق الفوز على أتلانتا والوصول إلى 83 نقطة، وانتظار تعثر إنتر خارج دياره أمام كالياري للتتويج رسميا بلقب ”الكالتشيو“ للمرة الـ19 في تاريخه وهو اللقب الغائب منذ موسم 2010 – 2011.

ويحسم ميلان اللقب أيضا حال تعادله ووصوله إلى 81 نقطة، ولكن بشرط خسارة إنتر ليبقى فارق النقاط الثلاث لتفوق ميلان في المواجهات المباشرة ضد إنتر.

في المقابل، يأمل إنتر تحقيق الفوز والوصول إلى 81 نقطة وانتظار هزيمة ميلان لاعتلاء الصدارة بفارق نقطة، أو تعادل ميلان والتساوي في رصيد النقاط قبل جولة من النهاية، ولكن تبقى الصدارة لميلان للتفوق في المواجهات المباشرة.

ويحمل إنتر لقب الدوري الإيطالي 19 مرة وهو الفائز باللقب في الموسم الماضي.

"مباراة الغد هي المباراة التي يجب أن نحصد فيها كل ما زرعناه" أبرز ما جاء في مؤتمر الميستر بيولي قبل مباراة الغد 📽️👇#ميلان_أتالانتا | #ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/ob9WJTMM63 — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) May 14, 2022

ميلان ضد أتلانتا

يأمل ميلان تحقيق الفوز لتعزيز صدارة ترتيب الدوري الإيطالي والاقتراب خطوة نحو لقب الكالتشيو.

وقال ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”لقاء أتلانتا بمثابة المباراة التي يجب أن نحصد خلالها كل ما زرعناه طوال الموسم، المباريات كلها مهمة وصعبة وحاسمة في مشوار التتويج وعلينا أن نبحث عن الفوز“.

وأضاف: ”أتلانتا منافس مميز وحصد 40 نقطة خارج أرضه ويستطيع تحقيق الانتصار، وبالتالي يجب توخي الحذر من هذه المواجهة“.

ويعتمد ميلان على تشكيلة تضم حارس المرمى ميك مايغنان وأمامه رباعي الدفاع فيكايو توموري وبيير كالولو ودافيد كالابريا وثيو هيرنانديز.

ويقود خط الوسط فرانك كيسي وبجواره إسماعيل بن ناصر وساندرو تونالي مع ثلاثي الهجوم أليكسيس ساليمكيرس ورافاييل لياو وأوليفييه جيرو.

ويطمع أتلانتا صاحب المركز الثامن برصيد 59 نقطة، إلى تحقيق نتيجة طيبة خارج ملعبه أمام ميلان لتحسين ترتيبه ومزاحمة لاتسيو على المركز الخامس الذي يحتله بفارق 3 نقاط.

ويقود أتلانتا المدير الفني جيان بييرو غاسبريني، الذي يعتمد على تشكيلة تضم حارس المرمى خوان موسو وأمامه ثلاثي خط الدفاع ميريح ديميرال وجوزيه بالومينو وبيرات ديميستي.

ويقود خط الوسط مارتن دي رون وبجواره ريمو فريلير ويمينا هانز هاتيبور ويسارا دافيد زاباكوستا، بينما يقود خط الهجوم لويس مورييل ودوفان زاباتا وتيون كووبمينيرز.

إنتر ضد كالياري

يتطلع إنتر لمواصلة المنافسة حتى آخر جولة للحفاظ على لقب الدوري الإيطالي.

ويقود إنتر المدير الفني سيموني إنزاغي، الذي قاد النيراتزوري إلى التتويج بلقب كأس إيطاليا ويأمل تحقيق الفوز خارج دياره.

ويعتمد إنتر على تشكيلته التي تضم حارس المرمى سمير هاندانوفيتش وأمامه ثلاثي الدفاع أليساندرو باستوني وستيفان دي فري ودانيلو دامبروزيو.

ويقود خط الوسط مارسيلو بروزوفيتش وبجواره نيكولو باريلا وهاكان كالهانغولو ويمينا دينزل دومفريس ويسارا إيفان بيريسيتش، بينما يقود الهجوم لاوتارو مارتينيز وإدين دجيكو.

ويحتل فريق كالياري المركز الثامن عشر برصيد 29 نقطة وهو آخر مراكز الهبوط وتفصله نقطتان عن ساليرنيتانا صاحب المركز السابع عشر.

ويعتمد كالياري بقيادة مدربه أليساندرو أوجستيني على تشكيلة تضم حارس المرمى أليسيو كراغنو وأمامه ثلاثي الدفاع ماتيو لوفاتو ولوكا سيبيتيلي وجيورجيو ألتاري.

ويقود خط الوسط ألبرتو غراسي وبجواره أليساندرو دييولا وماركو روج، ويمينا راؤول بيلانوفا ويسارا كارالامبوس ليكو جيانيس مع ثنائي الهجوم جواو بيدرو وليوناردو بافوليتي.

وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن ميلان يبدو الأقرب في وجهة نظره لتحقيق اللقب؛ لأنه سيلعب على أرضه ضد أتلانتا بينما يخرج إنتر لمواجهة كالياري.

وأوضح أن كالياري لديه الدوافع لتحقيق الفوز على إنتر للبقاء بالدوري وهو ما يجعل الأمور تصب لمصلحة ميلان وربما تحسم سباق التتويج.