ذا صن: وكيل ديبالا يتفاوض مع مانشستر يونايتد وآرسنال

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، اليوم السبت، أن وكيل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس يتفاوض مع مانشستر يونايتد وآرسنال رغم التقارير التي أكدت اقترابه من إنتر ميلان.

وبحسب الصحيفة الشهيرة فإن وكيل باولو ديبالا يتواجد في العاصمة البريطانية لندن لإجراء محادثات بشأن إمكانية انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يغادر ديبالا، البالغ من العمر 28 عامًا، يوفنتوس هذا الصيف، حيث ينتهي عقده مع النادي الإيطالي في 30 يونيو، وفشلت مفاوضات التجديد بين الطرفين، وأكد يوفنتوس أن اللاعب سيغادر مجانا.

وقالت ”ذا صن“ إن خورخي أنطون، وكيل ديبالا يتواجد حاليًا في لندن للاستماع لعروض من آرسنال ومانشستر يونايتد، حيث تم ربط كلا الناديين بالتعاقد مع ديبالا في السوق الصيفي.

وأوضحت الصحيفة أن خورخي أنطون سيلتقي أيضًا مع فرانك تريمبولي، الذي سيعمل كوسيط في المفاوضات بين معسكر ديبالا والأطراف المهتمة الأخرى من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث إن ناديي توتنهام ونيوكاسل يخططان لضم اللاعب أيضا.

#الدوري_الإيطالي 🇮🇹 ✔️ استلم

✔️ راوغ

✔️ تقدم

✔️ وسدد الأرجنتيني ديبالا يسجل مبكراً في واحد من أسرع الأهداف في تاريخ الديربي ديربي تورينو مباشرة الآن على HD4 📺#beINSerieA #SerieA pic.twitter.com/yu76wILtrG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 4, 2020

ونقلت ”ذا صن“ عن شبكة ”سكاي سبورت“ أن وكيل ديبالا يستعد لتقديم عرض لمانشستر يونايتد، بينما تزعم تقارير أخرى في إيطاليا أن عرضا بقيمة 130.000 جنيه إسترليني في الأسبوع سيكون كافيا لإبرام صفقة انتقال اللاعب.

وأكدت الصحيفة أنه من المحتمل أيضًا أن تتم مكافأة انتقال كبيرة للنجم الأرجنتيني.

وجلس المدرب الهولندي إيريك تين هاغ مع رؤساء مانشستر يونايتد يوم الجمعة لمناقشة استراتيجية انتقال النادي، وفي مكان آخر، يخطط الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، لضم مهاجمين جدد مع رحيل ألكسندر لاكازيت وإدي نكيتيا.

أردنا أن نذكركم بهذه المباراة 😍 إليكم هدف الجوهرة ديبالا أمام إنتر ميلان! ⚽️💎#فورزا_يوفي

pic.twitter.com/0eIRTozzSv — JuventusFC (@Juventusfcar) March 19, 2020

ويأتي كل هذا في ظل تقارير تحدثت عن إمكانية بقاء ديبالا في الدوري الإيطالي وبالتحديد مع إنتر ميلان، حيث أكد بيبي ماروتا، الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان، عزم النادي التعاقد مع ديبالا في الصيف.

وسبق أن ذكرت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ أن ديبالا اختار بالفعل الانتقال إلى إنتر ميلان بنهاية تعاقده مع يوفنتوس.

وانتقل ديبالا من باليرمو إلى يوفنتوس صيف عام 2015 مقابل 41 مليون يورو، وشارك الموسم الحالي في 15 مباراة بواقع 2.447 دقيقة، سجل فيها 15 هدفا وصنع 6، وبالمجمل لعب ديبالا ليوفنتوس 291 مباراة سجل فيها 115 هدفا وصنع 48.